SPK'dan 3 şirketin sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımladı. Bültende 3 şirketin pay ihracı ve sermaye artırımı başvurusuna onay verildiği duyuruldu.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin mevcut 100 milyon TL olan sermayesi, 100 milyon TL bedelli artırımla 200 milyon TL’ye çıkarılacak. Sermaye artırımında satış türü halka arz olarak belirlendi.

Şeker Finansal Kiralama A.Ş., mevcut sermayesini bedelli sermaye artırımı kapsamında yüzde 100 oranında artırarak 200 milyon TL’ye çıkaracak.

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.’nin mevcut 5 milyar TL olan sermayesi, kâr payından karşılanacak 1 milyar TL bedelsiz artırımla 6 milyar TL’ye çıkarılacak.

Vakıf Finansal Kiralama A.Ş., mevcut sermayesini bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yüzde 20 oranında artırarak 6 milyar TL’ye yükseltecek.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin mevcut 30 milyon TL olan sermayesi, iç kaynaklardan karşılanacak 170 milyon TL bedelsiz artırımla 200 milyon TL’ye çıkarılacak.

Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., mevcut sermayesini bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yaklaşık yüzde 566,67 oranında artırarak 200 milyon TL’ye yükseltecek.