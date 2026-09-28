SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu: 24 kişinin lisansları iptal edildi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Holding pay piyasasındaki işlemler gerekçesiyle Tera Yatırım, Tera Portföy ve aralarında Emre Tezmen'in de bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu, 2 yıl işlem yasağı getirdi ve 24 kişinin sahip olduğu tüm lisansları iptal etti.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/66 sayılı haftalık bülteninde, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen denetim ve incelemeler neticesinde alınan idari ve cezai tedbirler yayımlandı.
37 kişi hakkında suç duyurusu
Kurul bülteninde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" fiiline aykırılık teşkil eden eylemler nedeniyle 37 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği bildirildi.
Haklarında suç duyurusu kararı alınan isimler şunlar oldu:
-
Emre Tezmen
-
Emir Münir Sarpyener
-
Abdülkadir Özkan
-
Kerem Alkin
-
Kadir Boy
-
Erdin Özel
-
Ethem Umut Beytorun
-
Emre Alkin
-
Haldün Saffet İnal
-
Ecem Tuğçe Akçay
-
Bülent Uygun
-
İbrahim Bekçi
-
Okan Uzunoğlu
-
Furkan Açar
-
Mehmet Selim Tunçbilek
-
Adem Karatepe
-
Rüstem Karakaya
-
Ali Cesur
-
Anıl Tokat
-
Mustafa Zeki Kayahan
-
Sibel Gökalp
-
Şemsihan Karaca
-
Ömer Eryılmaz
-
Mehmet Nuri Gökalp
-
Neda Soydan
-
Ayşe Seher Aydın
-
Enes Yazıcı
-
Feryal Köker
-
Müjdat Ede
-
Nilgül Sarıçalı
-
Oğuzhan Özerkaya
-
Onur Göğebakan
-
Orçun Berkay Kaya
-
Ahmet Özcan
-
Halil İbrahim Ege
-
Muhammed Yarız
-
Sezai Bekgöz
SPK kararında, hakkında suç duyurusu yapılan şahısların SPKn'nun 107/3 maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için; elde ettikleri veya elde edilmesine sebep oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı (beş yüz bin Türk lirasından az olmamak kaydıyla) Kurul kararından itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına yatırarak ilgili belgeleri Kurul'a iletmeleri gerektiği hatırlatıldı.
2 kurum ve 37 kişiye 2 yıl süreyle işlem yasağı
Kurul; 6362 sayılı SPKn'nun 101'inci maddesinin birinci fıkrası ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, TRHOL pay piyasasındaki fiillerden sorumlu bulunan tüzel ve gerçek kişilere borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirilmesine hükmetti.
İşlem yasağı getirilen tüzel ve gerçek kişiler şunlar oldu:
-
Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ (kendi nam ve hesabına, TRHOL pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere)
-
Tera Portföy Yönetimi AŞ (kendi nam ve hesabına, TRHOL pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere)
-
Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Emre Alkin, Haldün Saffet İnal, Ecem Tuğçe Akçay, Bülent Uygun, İbrahim Bekçi, Okan Uzunoğlu, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mustafa Zeki Kayahan, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız ve Sezai Bekgöz.
24 kişinin sahip olduğu tüm mesleki lisanslar iptal edildi
SPK bülteninde ayrıca, TRHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen şahıslardan sermaye piyasası lisansı sahibi olan 24 kişinin, V-101.1 sayılı Tebliğ'in 17/1 maddesi doğrultusunda sahip oldukları tüm lisansların işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verildiği duyuruldu.
Sahip olduğu tüm lisanslar iptal edilen 24 kişi şu şekilde sıralandı:
-
Emir Münir Sarpyener
-
Ethem Umut Beytorun
-
Ecem Tuğçe Akçay
-
Bülent Uygun
-
İbrahim Bekçi
-
Okan Uzunoğlu
-
Furkan Açar
-
Mehmet Selim Tunçbilek
-
Adem Karatepe
-
Ali Cesur
-
Anıl Tokat
-
Mustafa Zeki Kayahan
-
Ömer Eryılmaz
-
Mehmet Nuri Gökalp
-
Ayşe Seher Aydın
-
Enes Yazıcı
-
Feryal Köker
-
Müjdat Ede
-
Nilgül Sarıçalı
-
Oğuzhan Özerkaya
-
Onur Göğebakan
-
Orçun Berkay Kaya
-
Ahmet Özcan
-
Sezai Bekgöz