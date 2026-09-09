SPK’dan 4 şirkete bedelsiz sermaye artırımı onayı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni yayımlandı.

Buna göre, Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2 milyar 279 milyon liralık, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.'nin 3 milyar 501 milyon liralık, Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.'nin 1 milyar 498 milyon liralık, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ise 960,3 milyon liralık sermaye artırımı başvuruları onaylandı.

Bununla birlikte SPK, 8 şirketin borçlanma aracı ihracını da onayladı. Kurul, Şeker Faktoring A.Ş.'nin 1,5 milyar liralık, Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik A.Ş.'nin 500 milyon liralık, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 5 milyar liralık, Doğru Varlık Yönetim A.Ş.'nin 250 milyon liralık, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 1 milyar liralık, ING Finansal Kiralama A.Ş.'nin 1 milyar liralık, Eko Faktoring A.Ş.'nin 75 milyon liralık, MNG Faktoring A.Ş.'nin ise 340 milyon liralık tahvil ve finansman bonosu ihracı başvurusuna onay verdi.

Ayrıca SPK, Osmanlı Portföy BIST 30 Kaldıraçlı 2X Endeksi Hisse Senedi Yoğun (TL) Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebini olumlu karşıladı. Kurul ayrıca, Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini kabul etti.

Kurul, DK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 100 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 300 milyon liraya artırılmasına yönelik izin talebini de olumlu karşıladı.