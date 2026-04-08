SPK'dan 5 şirketin borçlanma aracı ihracına onay

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteni yayımlandı.

SPK, Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 1 milyar 500 milyon TL'lik, Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2 milyar TL'lik, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin 20 milyar TL'lik, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 10 milyar TL'lik ve Tarfin Tarım A.Ş.'nin 300 milyon TL'lik tahvil ve finansman bonosu başvurularına onay verdi.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'nin halka açık ortaklıkların pay ihraçları kapsamında planladıkları 482 milyon TL'lik sermaye artırımı talebi de olumlu karşılandı.

SPK'nın aldığı kararlar kapsamında Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin başvurusu değerlendirilerek Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Gelişim Trakya Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verildi.

İncir Portföy Yönetimi A.Ş.'nin iki ayrı fon için yaptığı başvurular da kabul gördü. Kurul, şirketin İncir Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile İncir Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına onay verdi.

Bunların yanı sıra SPK, üç şemsiye fonu; Astra Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Şemsiye Fonu, Astra Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu, Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'nun kuruluş taleplerini de olumlu sonuçlandırdı.

Öte yandan SPK, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından "Ak Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi" unvanıyla bir varlık kiralama şirketi kurulmasına yönelik hazırlanan esas sözleşme metnine uygun görüş verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Başkent Menkul Değerler A.Ş.'nin yatırım danışmanlığı faaliyet izni verilmesine ilişkin başvurusu da onaylandı.

CPATURK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapmak üzere yetkilendirilmesine yönelik başvurunun da kabul edildiği bildirildi.