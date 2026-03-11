SPK'dan 6 şirketin borçlanma aracı ihracına onay

SPK bültenine göre, söz konusu onaylar kapsamında şirketlerin tahvil ve finansman bonosu ile birlikte yeşil ve sürdürülebilir nitelikli tahvil/finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihraçlarına izin verildi.

TL cinsi ihraçlar kapsamında, Çağdaş Faktoring AŞ'ye 973 milyon 750 bin, Turk Finansman AŞ'ye 790 milyon, Mint Finansman AŞ'ye 1 milyar, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ'ye 2 milyar 500 milyon, Opet Petrolcülük AŞ'ye 250 milyon lira tutarında tahvil/finansman/yeşil tahvil bonosu ihracı için onay verildi.

Dolar cinsi ihraçta ise Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 2 milyar dolar tahvil/sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı kabul edildi.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka açık ortaklıkların pay ihraçlarına onay çıktı.

Diğer sermaye piyasası araçları kapsamında, D Varlık Kiralama AŞ'ye yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları için 2 milyar lira, Yatırım Varlık Kiralama AŞ'ye yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları için 3 milyar lira nominal ihraç tavanı kabul edildi.

Yeni faaliyet izinleri kapsamında, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Onbirinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ile One Portföy Yönetimi AŞ İkinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'na kuruluş izinleri verildi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talepleri olumlu karşılandı.

İdari para cezaları ve erişim engeli kararları

Yapılan incelemeler sonucunda bir şirkete 4 milyon 435 bin 27 lira 79 kuruş, bir kişiye ise 29 milyon 79 bin 912 lira 78 kuruş idari para cezasının uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, 13 kişi ve iki internet sitesinin içerik sağlayıcıları hakkında suç ihbarlarının yapılmasına karar verildi.