SPK’dan 7 şirketin borçlanma aracı ihracına onay

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bültenine göre Kurul, 7 şirketin toplam 25 milyar 498 milyon lira, 650 milyon dolar ve 50 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurularını uygun buldu.

SPK tarafından ihraç tavanı onayı verilen şirketler, ihraç türleri ve tutarları şu şekilde sıralandı:

TEB Faktoring A.Ş.: Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle 2 milyar 500 milyon TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu.

Türker Yenilenebilir Enerji Yatırım A.Ş.: Yurt dışında satılmak üzere 500 milyon ABD doları tutarında tahvil/finansman bonosu.

Fibabanka A.Ş.: Yurt dışında satılmak üzere 150 milyon ABD doları tutarında tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı.

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.: Nitelikli yatırımcılara yönelik 15 milyar TL ve yurt dışı piyasalara yönelik 50 milyon avro limitli tahvil/finansman bonosu.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.: Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 4 milyar TL tutarında tahvil/finansman bonosu.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.: Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara yönelik 3 milyar 500 milyon TL tutarında tahvil/finansman bonosu.

Atılım Faktoring A.Ş.: Nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 498 milyon TL tutarında tahvil/finansman bonosu.

Kurul ayrıca, 2 şirketin toplam 150 milyar liralık kira sertifikası ihracına onay verdi.

SPK, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ’nin tahsisli sermaye artırımlarına ilişkin ihraç belgelerini onayladı.

Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin 100 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmeksizin 200 milyon lira artırılarak 300 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesi de kurul tarafından onaylandı.

Aksu Enerji ve Ticaret AŞ’nin sermaye artırımı ve ihraç edilecek payların tahsisli olarak satılmasına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ise olumsuz karşılandı.

Kurul, Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ’de yönetim kontrolünün el değiştirmesi nedeniyle ortaya çıkan zorunlu pay alım teklifi kapsamında hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna da onay verdi.

SPK, 1 gayrimenkul yatırım fonu ile 1 şemsiye fonun kuruluşuna izin verdi.

SPK, ayrıca, 6 yatırım fonunun katılma paylarının, 2 gayrimenkul yatırım fonunun ve 3 girişim sermayesi yatırım fonunun katılma paylarının ihracına onay verdi.

Kurul, 1 yatırım fonunun dönüşümüne ve 2 gayrimenkul yatırım fonunun tasfiyesine onay verirken, bir portföy yönetim şirketinin sermaye artırımına ilişkin başvurusunu da olumlu karşıladı.

İki şirketin tahsisli sermaye artırımı için düzenlenen ihraç belgelerinin onaylanmasına ilişkin başvuruları şartlı olarak olumlu karşılanırken, bir şirketin sermaye artırımı ve ihraç edilecek paylarının tahsisli olarak satılmasına ilişkin ihraç belgesi başvurusu olumsuz sonuçlandı.

26,9 milyon liralık idari para cezası

Kurul, yaptığı incelemeler sonucunda 2 gerçek ve 4 tüzel kişiye toplam 26 milyon 970 bin 197 lira idari para cezası uyguladı.