SPK'dan A1 Capital, Bulls ve Pardus fonlarının tasfiye süreciyle ilgili yeni karar

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Kurulun 30 Eylül 2026 tarihli ve 64/1770 sayılı kararı doğrultusunda yapılan duyuruda, 17 Eylül 2026 tarihli Kurul kararıyla güncellenen tasfiye listesinde yer alan fonlara ilişkin yeni düzenlemelere yer verildi.

SPK'nın 30 Eylül 2026 tarihli kararına gore, tasfiye sürecinde öncelikle unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanacak.

Bu fonlarda tasfiye sırası yatırımcı sayısına göre belirlenecek. Yatırımcı sayısı en fazla olan fondan başlanarak en az olana doğru tasfiye işlemleri yürütülecek.

Tasfiye dışındaki fonlar yeniden işleme açılabilecek

Tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından, tasfiye kapsamında bulunmayan ancak SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlari uyarınca TEFAS ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım ve satıma kapatılan fonlar, tüm dağıtım kanallarında alım ve/veya satım yönlu olarak eş zamanlı biçimde yeniden işleme açılabilecek.

Fonların işleme açılacağı tarih ve katılma paylarının alım-satım esasları fon portföy yapıları, likidite ve piyasa koşulları ile yatırıma menfaati gözetilerek ilgili kurucu partföy yönetim şirketi tarafindan belirlenecek.