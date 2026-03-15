SPK'dan açığa satış için süre uzatma kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre 8 Mart 2026 tarihli ve 2026/13 sayılı bülteni ile duyurulan 13/473 sayılı kararı uyarınca; açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili işlemlerin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 27 Mart 2026 tarihi seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.