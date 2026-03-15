SPK'dan açığa satış için süre uzatma kararı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açığa satış yasağı ve kredili sermaye piyasası işlemlerine yönelik esneklik kurallarının süresini uzatma kararı aldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre 8 Mart 2026 tarihli ve 2026/13 sayılı bülteni ile duyurulan 13/473 sayılı kararı uyarınca; açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili işlemlerin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 27 Mart 2026 tarihi seans sonuna kadar sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.