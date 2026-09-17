SPK'dan bir şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 16 Eylül 2026 tarihli ve 2026/59 sayılı haftalık bültenini yayımladı.

Kurul kararları doğrultusunda, Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin 1 milyar 196 milyon 962 bin 446 TL olan mevcut sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 5 milyar 984 milyon 812 bin 230 TL bedelsiz artırarak 7 milyar 181 milyon 774 bin 676 TL'ye çıkarma talebi onaylandı.

Borçlanma araçları kapsamında Shell & Turcas Petrol A.Ş.'ye nitelikli yatırımcılara yönelik 9 milyar TL, QNB Finansal Kiralama A.Ş.'ye tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 6,5 milyar TL, Ulusal Faktoring A.Ş.'ye nitelikli yatırımcılara yönelik 1 milyar 620 milyon TL, Fiba Faktoring A.Ş.'ye tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 1 milyar 116 milyon TL, Fair Finansman A.Ş.'ye nitelikli yatırımcılara yönelik 410 milyon TL ve Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik 330 milyon TL nominal ihraç tavanı onayı verildi. Alternatifbank A.Ş.'nin ise yurt dışında ihraç edilmek üzere planladığı 500 milyon ABD Doları tutarındaki borçlanma aracı ihracı uygun bulundu.

Kurul, Tadem Taşınmaz Değerleme Müşavirlik A.Ş.'nin Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme ile Yetkili Kuruluşlar Listesi'nden çıkarıldığını açıkladı.

İnternet üzerinden izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüttüğü belirlenen qyatirim.net, biriksinmenkuldegerler.com, register.biriksinmenkuldegerler.com, trader.biriksinmenkuldegerler.com ve customer.biriksinmenkuldegerler.com/login adreslerine erişimin engellenmesi için hukuki işlemler başlatıldı.

Kurumsal işlemler, fonlar ve şirket onayları

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, tüm paylarına sahip olduğu Uçantay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi bünyesine katarak kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin hazırlanan duyuru metni uygun görüldü.

Akçansa Çimento sermayesindeki payını yüzde 79,44'e çıkaran Heidelberg Materials AG'nin pay alım teklifi bilgi formu onaylandı; teklif fiyatının 1 TL nominal değerli pay için 260,25 TL ile TCMB döviz alış kuru üzerinden hesaplanacak 5,627434 ABD Doları karşılığından yüksek olanı üzerinden uygulanması kararlaştırıldı.

Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Türk Telekom Varlık Kiralama Anonim Şirketi unvanlı yeni bir şirket kurmasına dönük esas sözleşmesi onay alırken, Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.'nin 1 milyon TL'lik sermayesini 3,5 milyon TL'ye yükseltme talebine onay verildi.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları kapsamında AHL Gold E-Ticaret A.Ş.'nin Ahlatcı Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. unvanıyla platform kurma başvurusu uygun bulundu.

Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesini 75 milyon TL'den 350 milyon TL'ye çıkarma başvurusu onaylandı.

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. MTL Girişim Sermayesi Yatırım Fonu katılma paylarının ihraç belgesi onaylanırken; Golden Global Portföy Yönetimi bünyesinde yer alan Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu, Altın Katılım Fonu, Para Piyasası Katılım Fonu ile Birinci, İkinci ve Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının tasfiye edilmesi talepleri kabul edildi.