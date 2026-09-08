SPK'dan dört şirkete finansal raporlar için ek süre kararı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dört şirketin finansal raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklanmasına ilişkin ek süre taleplerini değerlendirerek karara bağladı.

Kurul tarafından alınan kararla Turknet İletişim Hizmetleri, Tiryaki Agro Gıda, Tarım Kredi Yem ve Fikret Petrol’e 30 Haziran 2026 dönemine ait finansal rapor bildirimleri için farklı vadelerde ek süre tanındı.

Alınan karar doğrultusunda Turknet İletişim Hizmetleri ile Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret'in söz konusu döneme ilişkin finansal raporlarını kamuoyuna duyurmaları için 9 Ekim 2026 tarihi mesai bitimi dahil olmak üzere ek süre verildi.

12 aylık özel hesap dönemine tabi olan Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret için finansal raporların KAP'a bildirilmesinde son gün 30 Eylül 2026 olarak belirlendi.

Listede yer alan Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret'e ise raporlama yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla 17 Kasım 2026 tarihine kadar ek süre sağlandı.