SPK'dan Emre Tezmen dahil 11 isim ve 2 kuruma 2 yıl işlem yasağı

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SPK ayrıca TERA Yatırım, TERA Portföy ve 11 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirdi. Sermaye Piyasa Kurulu ayrıca ismi geçen 5 kişinin tüm lisanslarını yasak süresince iptal etti.

SPK kararında, OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle adı geçen kişiler arasında Tera Portföy Yönetimi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ethem Umut Beytorun, Tera Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun ve Tera grubunun üst yönetiminde bulunan Emre Tezmen de yer aldı.

Emre Tezmen dahil 11 kişi hakkında suç duyurusu

SPK'nın Özata Denizcilik pay piyasasına yönelik incelemesi sonucunda 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Suç duyurusu kararı verilen isimler şöyle:

İbrahim Bekçi

Ethem Umut Beytorun

Erdin Özel

Haldun Saffet İnal

Bülent Uygun

Emre Tezmen

Emir Münir Sarpyener

Kadir Boy

Kerem Alkin

Gül Ayşe Çolak

Abdülkadir Özkan

SPK, söz konusu kişilerin OZATD pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Tezmen Tera grubunda çok sayıda yönetim görevinde

SPK kararında adı geçen Emre Tezmen, Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

Tezmen ayrıca kurucu ortağı olduğu Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Tera Finans Faktoring yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

11 kişi ve 2 kuruma 2 yıl işlem yasağı

SPK, suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen 11 kişi ile Tera Yatırım ve Portföy'e 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

İbrahim Bekçi

Ethem Umut Beytorun

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ

Tera Portföy Yönetimi AŞ

Erdin Özel

Haldun Saffet İnal

Bülent Uygun

Emre Tezmen

Emir Münir Sarpyener

Kadir Boy

Kerem Alkin

Gül Ayşe Çolak

Abdülkadir Özkan

Kararın, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesinin birinci fıkrası ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında alındığı belirtildi.

Beytorun ve Uygun da karar kapsamında

SPK kararında Tera grubunda yönetici olarak görev yapan Ethem Umut Beytorun ve Bülent Uygun da yer aldı.

Ethem Umut Beytorun, Tera Portföy Yönetimi'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapıyor.

Bülent Uygun ise Tera Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının yanı sıra Event Medya AŞ'de CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Her iki isim de SPK'nın suç duyurusu ve 2 yıllık işlem yasağı kararı kapsamında yer aldı.

Beş kişinin lisansları 2 yıl iptal edildi

SPK, 11 kişi arasından beş kişinin sahip olduğu tüm lisansların da işlem yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verdi.

Lisansları iptal edilecek isimler şöyle:

İbrahim Bekçi

Ethem Umut Beytorun

Bülent Uygun

Emir Münir Sarpyener

Gül Ayşe Çolak

Bu kişilerin sahip oldukları tüm lisansların, 2 yıllık işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edileceği bildirildi.