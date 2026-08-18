SPK’dan Euro Finans Menkul Değerler’e faaliyet durdurma kararı

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SPK’nın aldığı kararla Euro Finans Menkul Değerler’in tüm faaliyet izinleri iptal edildi. Şirketin bu karar doğrultusunda faaliyetlerini sona erdirmesi veya faaliyet alanını değiştirmesi gerekecek. Böylece sermaye piyasası hizmetleri sonlanırken, şirketin aracı kurum statüsü de sona erecek.

Başvuru süreci başladı

SPK açıklamasında, Euro Finans Menkul Değerler müşterilerine yönelik önemli bilgilere de yer verildi. Buna göre yatırım hizmetleri kapsamında hak veya alacak iddiası bulunanlar başvuruda bulunabilecek. Aynı uygulama şirketin sunduğu yan hizmetlerden kaynaklanan talepler için de geçerli olacak. Ancak müşterilerin durumlarına göre farklı belgeler sunması gerekiyor.

Şirket hakkında dava açan müşteriler, mahkemeden alınacak dava derkenarını iletecek. İcra veya başka takip başlatan müşteriler ise ilgili takip belgelerini sunacak.

Hesap bakiyesi konusunda şirketle uyuşmazlık yaşayan müşteriler de başvuru yapabilecek. Bu kişilerin ihtilaflı tutara ilişkin beyanlarını iletmeleri gerekecek.

SPK’dan Euro Finans müşterilerine uyarı

Başvurular için ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre uygulanacak. İlgili müşterilerin belgelerini 3 ay içinde hem şirkete hem de SPK’ya göndermesi gerekiyor.

Dolayısıyla belgelerin yalnızca taraflardan birine iletilmesi yeterli olmayacak. Başvurular Euro Finans Menkul Değerler ile SPK’ya ayrı ayrı ulaştırılacak. Kurul, sürecin müşterilerin hak kaybı yaşamaması açısından önem taşıdığını bildirdi.

Euro Finans Menkul Değerler aracı kurum statüsünü kaybetti

Faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi şirketin statüsünü de değiştirecek. Buna göre Euro Finans Menkul Değerler sermaye piyasası faaliyetlerine devam edemeyecek. Şirket ayrıca aracı kurum niteliğini kaybedecek. Böylece SPK’nın açıkladığı karar doğrultusunda faaliyetlerin sonlandırılmasına ilişkin süreç yürütülecek.