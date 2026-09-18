SPK'dan fon düzenlemesiyle ilgili yeni açıklama

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklamasında, 2025 yılının son çeyreğinde yatırım fonları içerisinde, bilhassa serbest yatırım fonları ve para piyasası fonları vasıtasıyla, belirli portföy yönetim şirketlerine (PYŞ) ait fonların, fiili dolaşım oranı düşük olan paylarda ekonomik gerçeklik ve şirket temel finansal büyüklükleri ile açıklanamayacak şekilde fiyat hareketlerine neden olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 2 Aralık 2025 tarihinde toplanan Finansal İstikrar Komitesi’nde (FİK) söz konusu hususların gündeme alındığı ve SPK tarafından alınabilecek makroihtiyati tedbirler konusunda tavsiye kararı verildiği aktarıldı.

Bu kararın ardından 3 Aralık 2025 tarihinde SPK bünyesinde Çalışma Grubu oluşturularak çalışmalara başlandığı bildirildi.

Nitelikli yatırımcı şartı değiştirildi

SPK, alınan tedbirler kapsamında ilk olarak 18 Aralık 2025 tarihinde nitelikli yatırımcı şartlarında aranan 1 milyon TL olan finansal varlıklar toplamı tutarının 10 milyon TL olarak güncellenmesine karar verdi.

Rehber Taslağı ile ilgili olarak 15 Aralık 2025 tarihli yazılarla Borsa İstanbul A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’den (Takasbank) görüş ve değerlendirmeler talep edildiği belirtildi.

Her iki kurumla toplantılar da yapılarak gelen görüşlerin detaylı şekilde değerlendirildiği, revize edilen Rehber Taslağı’nın 28 Ocak 2026 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunulduğu ifade edildi. Bakanlık tarafından 11 Şubat 2026 tarihinde Taslağa ilişkin sektör görüşleri alındıktan sonra Taslağın yürürlüğe alınmasının bildirildiği kaydedildi.

Tüm bu ön hazırlıkların ardından Rehber Taslağı’nın 13 Şubat 2026 tarihli yazıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne (TSPB) gönderilerek tüm sektörün görüşüne açıldığı belirtildi. Ayrıca 18 Şubat 2026 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den (MKK) Rehber ile ilgili görüş talep edildiği bildirildi.

TEFAS için ortak çalışma yapıldı

Açıklamaya göre süreç içerisinde TSPB ve Takasbank tarafından Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nun (TEFAS) işleyişine ilişkin çeşitli konularda değişiklik yapılması talep edildi.

Özellikle TEFAS Uygulama Esaslarının mevcut netleştirme, takas ve alacak dağıtım esaslarının, Rehber’in yayımlanmasından önce kapsamlı şekilde değiştirilmesi istendi.

Bu kapsamda TEFAS’ın takas yapısına ilişkin TSPB ile Takasbank tarafından ortak bir çalışma yapılmasına ve çalışmanın SPK’ya sunulmasına karar verildi.

SPK Başkanlığı’nda Mayıs 2026’da yaşanan değişimin ardından da çalışmaları devam eden Rehber Taslağı’nın hazırlıklarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

TEFAS Uygulama Esaslarının 17 Haziran 2026 tarihinde SPK tarafından onaylandığı ve 20 Temmuz 2026 tarihinde Takasbank tarafından uygulamaya alındığı bildirildi.

GYF ve GSYF değerlemesinde değişiklik

Açıklamada ayrıca yatırım fonu portföylerine dahil edilen Borsa’da işlem gören GYF ve/veya GSYF katılma paylarının, fon portföyünde Borsa fiyatı yerine net aktif değer ile değerlenmesi uygulamasına 23 Temmuz 2026 tarihli SPK kararıyla 31 Temmuz 2026 tarihinden sonra geçildiği belirtildi.

SPK, bu düzenleme ile bazı fonların net aktif değeri üzerinde değerleme yapmasının engellendiğini ve söz konusu fonların değerinin fiktif olarak hesaplanmasına izin verilmediğini bildirdi. Bu düzenlemenin de Rehber’i tamamlayan bir düzenleme olarak hayata geçirildiği ifade edildi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren bu iki önemli düzenlemenin ardından Ağustos ayında Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK ile yoğun toplantılar yapılarak Rehber’in son şeklinin değerlendirildiği aktarıldı.

Rehber 28 Ağustos’ta kamuya duyuruldu

SPK, Borsa İstanbul, Takasbank, MKK, TSPB, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ile yerli ve yabancı yatırımcıların görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak yürütülen çalışmaların sonuçlandırıldığını ve Rehber’in 28 Ağustos 2026 tarihinde kamuya duyurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, nihai olarak Rehber’in yatırım fonu sektöründe, özellikle para piyasası fonları ile hisse senedi serbest fonların, ilişkili taraflar arasında teminatsız borçlanma ve Borsa’da olağandışı fiyat hareketleri yoluyla oluşturdukları sistemik riskin finansal istikrara etkisini önlemek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

SPK, düzenlemenin yatırımcı tasarrufunu korumaya ve güveni sağlamaya, fonlar üzerinden manipülasyon imkanının sınırlandırılmasına ve şeffaflığın artırılmasına yönelik düzenlemeler içerdiğini bildirdi.

Rehber’e uyum için uygun geçiş süreleri verildiği belirtilen açıklamada, Rehber sonrası yaşanan gelişmelerin her bir PYŞ bazında ve sektör genelinde SPK tarafından titizlikle takip edilmeye devam edileceği ifade edildi.