SPK'dan halka arz başvurularına 'öncelik' düzenlemesi: 3 kriter belirlendi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Sermaye Piyasası Kurulu'NUN (SPK) 27 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/53 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan Kurul İlke Kararı'na göre, halka açık olmayan şirketlerin halka açılma talepleri; belirlenen üç şarttan en az birini sağlamaları ve talep etmeleri halinde, Kurulun internet sitesindeki mevcut başvuru sırasına tabi olmaksızın öncelikli olarak karara bağlanabilecek.

İşte öncelik tanınacak 3 kriter

Kurul Karar Organı'nın kararı kapsamında belirlenen öncelik şartları şu şekilde sıralandı:

Şehrinden borsaya kote olacak ilk şirket olma şartı

- Şirket merkezinin ve hasılatının yüzde 50'sinden fazlasının elde edildiği fabrika, üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehirde son 5 yıl içinde değişiklik olmaması kaydıyla, o ilden borsada işlem görecek ilk şirket olması halinde başvuruya öncelik verilebilecek.

Kamu ve Varlık Fonu ortaklıklarına öncelik imkânı

- Şirketin yönetim hakimiyetinin doğrudan veya dolaylı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi A.Ş. ya da diğer kamu kurumlarına ait bulunması şartı aranacak.

15 milyar TL üzeri büyüklük ve yüzde 50 yurt dışı tahsisatı

- Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar TL'nin üzerinde olması, yurt dışı yatırımcılara asgari yüzde 50 oranında tahsisat ayrılması ve sürecin uluslararası mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yabancı dilde hazırlanmış taslak belge setinin SPK'ya sunulması gerekecek.

Belirtilen kriterlerden en az birini karşılayan şirketlerin halka arz onay süreçleri, talep etmeleri halinde mevcut bekleme listesinden bağımsız olarak öne alınabilecek.