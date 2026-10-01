SPK’dan Hektaş’ın tahsisli sermaye artırımına onay

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SPK’nın Kurul kararına göre Hektaş, 25 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 8,43 milyar TL çıkarılmış sermayesini, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayarak artıracak.

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek yeni paylar OYAK Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilecek.

2,38 milyar TL sermayeye dönüştürülecek

Tahsisli sermaye artırımının dayanağını, OYAK Genel Müdürlüğü tarafından Hektaş’a daha önce ödenen 2,38 milyar TL tutarındaki sermaye avansı oluşturuyor.

Bu kapsamda OYAK tarafından şirkete ödenen 2,38 milyar TL’nin sermayeye dönüştürülmesi amacıyla yeni Hektaş payları ihraç edilecek.

İhraç edilecek payların nominal tutarı ise Borsa İstanbul’un toptan alış satış işlemlerine ilişkin prosedürü kapsamında belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak.

Pay fiyatında 3,39 TL şartı

SPK, tahsisli sermaye artırımında uygulanacak pay fiyatına ilişkin de bir koşul belirledi.

Buna göre satış fiyatı, 25 Haziran 2026 tarihli toptan satış işleminde OYAK Genel Müdürlüğü açısından geçerli olan 3,39 TL’lik satış fiyatı ile Borsa İstanbul prosedürü kapsamında belirlenecek baz fiyattan yüksek olanından düşük olmayacak.

İhraç belgesi revize edilecek

SPK ayrıca Hektaş’ın ihraç belgesinin düzeltilmesini istedi.

Buna göre ihraç belgesinde, şirketin Borsa İstanbul’a yapacağı başvurunun ardından kesinleşecek pay satış fiyatına yer verilecek.