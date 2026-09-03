SPK'dan iki şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı 2026/56 sayılı haftalık bülteninde şirketlerin sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihraç taleplerine ilişkin kararlarını paylaştı.

Kurul, iki şirketin iç kaynaklarını kullanarak gerçekleştireceği bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu olumlu karşıladı. Onur Yüksek Teknoloji, 62 milyon 830 bin lira olan mevcut sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 188 milyon 490 bin lira bedelsiz artırarak 251 milyon 320 bin liraya yükseltecek. MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ise 1 milyar 240 milyon 500 bin lira olan sermayesini 620 milyon 250 bin liralık bedelsiz artışla 1 milyar 860 milyon 750 bin liraya çıkaracak.

Bültende beş şirketin yurt içi ve yurt dışı borçlanma aracı ihraç limitleri karara bağlandı. Gelecek Varlık Yönetimi tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 15 milyar liralık, Çelik Motor Ticaret ise aynı yöntemle 4,5 milyar liralık tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanı aldı. Yurt dışı ihraçlar tarafında Coca-Cola İçecek 1 milyar dolar, Garanti Finansal Kiralama 300 milyon dolar ve Destek Yatırım Menkul Değerler 40 milyon dolar veya muadili yabancı para tutarında borçlanma iznine ulaştı.

Altınay Savunma'da pay satışına onay, Egeyapı Avrupa GYO'ya ret

Altınay Savunma Teknolojileri ortaklarından Hakan Altınay’ın, sermayenin yüzde 10’una karşılık gelen 100 milyon lira nominal değerli paylarının borsada satışı amacıyla hazırlanan pay satış bilgi formu onaylandı. Buna karşın Egeyapı Avrupa GYO ortağı Ege Yapı'nın, şirket sermayesinin yüzde 5'ine denk gelen 10 milyon liralık payın borsada satışına ilişkin başvurusu Kurul tarafından geri çevrildi.

Kurul ayrıca Atlantis Yatırım Holding paylarının tamamını devralan Süleyman Yıldırım’ın, pay başına 104 lira üzerinden pay sahiplerine sunacağı gönüllü pay alım teklifini onayladı. Borsada işlem görmeyen halka açık Tariş Zeytinyağı'nın Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkış başvurusu da kabul edildi.

Üç kişiye idari para cezası ve izinsiz kriptoya suç duyurusu

Piyasa denetimleri sonucunda Şekerbank hisselerindeki içsel bilgiye dayalı işlemler gerekçesiyle Ufuk Bala Yücel'e 246 bin 511 lira idari ceza kesildi. Bak Ambalaj işlemlerinden dolayı Emre Kaya'ya 354 bin 803 lira, Borusan Boru işlemlerinden dolayı ise Eren Karamahmutoğlu'na 155 bin 567 lira ceza uygulanarak toplam ceza miktarı 756 bin 882 liraya ulaştı.

Kurul, "globaltradingx.com" internet sitesinin içerik sağlayıcıları ile alan adı tescil ödemelerini gerçekleştiren Zafer Yenen ve Menderes Ali Ceylan hakkında izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunmaktan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Portföy yönetimi tarafında Büyükdemir Portföy, Emlak Katılım Portföy ve Tuna Portföy bünyesinde üç yeni şemsiye fon kurulması uygun bulunurken, DK Portföy Yönetimi'ne yetki belgeleri verildi ve Garanti Portföy'ün yapay zeka odaklı değişken fonunun ihraç izahnamesi onaylandı.