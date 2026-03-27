SPK'dan kripto varlık platformlarına ek süre

SPK'nin bültenine göre, Kurul, QNB Finansal Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık bedelli sermaye artırımına onay verdi.

Denizbank AŞ'nin 25 milyar liralık ve 5 milyar dolarlık, Hedef Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar 900 milyon liralık, Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları AŞ'nin 250 milyon liralık, Fair Finansman AŞ'nin 300 milyon liralık ve Güriş Holding AŞ'nin 350 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin veren SPK, Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay başına 21,10 liradan ilk halka arzına onay verdi.

Kurul, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 500 milyon liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

Global MD Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu, Meksa Portföy Yönetimi AŞ Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu ve Sparta Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşılayan SPK, Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ'nin Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve söz konusu fonun paylarının Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Risk Yönetim Biriminde yeterli sayıda personel istihdam edilmemesi nedeniyle Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 3 milyon 5 bin 380 lira idari para cezası uygulanmasına hükmeden SPK, sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla 8 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul, Yapı Kredi Blokzincir Teknolojileri AŞ'nin "Yapı Kredi Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ" ünvanlı yeni bir platform kurulması talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

SPK, platformların saklama kuruluşları ile sözleşme imzalayarak teknik süreç ve entegrasyonları sağlamaları için verilen süre ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yetki belgesi almaları için verilen sürenin uzatılmasına karar verdi.