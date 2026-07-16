SPK'dan kritik düzenleme: Parası ve hissesi olan herkesi ilgilendiriyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gitti. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, YTM'nin mal varlığına ilişkin koruma hükümleri genişletildi ve yatırımcıların haklarını güvence altına alacak yeni kurallar getirildi.

Yeni düzenlemeye göre YTM'nin mal varlığı amacı dışında kullanılamayacak, teminat olarak gösterilemeyecek, kamu alacakları dahil haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek ve iflas masasına dahil edilemeyecek. Ayrıca YTM varlıkları hakkında ihtiyati tedbir kararı da uygulanamayacak.

SPK'dan YTM için koruma kalkanı

Değişikliklere göre, YTM'nin malvarlığı amacı dışında kullanılamayacak, teminat gösterilemeyecek, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dâhil edilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

YTM'ye emaneten devrolunan tüm emanet ve alacaklara ilişkin her türlü idari ve adli taleplerin Takasbank tarafından yerine getirilmesi kararlaştırıldı. Takasbank, bu işlemlerle ilgili aylık olarak YTM'ye bilgi verecek.

Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların iadesi noktasında da yeni esaslar belirlendi. NTV'nin haberine göre, iade başvurularının e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılması esas haline getirildi. Elektronik ortamda yapılamayan başvurular ile ilgili esaslar ise Kurul Bülteni ve YTM'nin kurumsal internet sitesinde ilan edilecek.

Yönetmelik ile yatırım kuruluşlarının zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin listeleri, Şubat ayı sonuna kadar YTM ve Takasbank'a gönderme yükümlülüğü yeniden düzenlendi. Ayrıca, faaliyetleri sürekli durdurulan ancak hesapları devredilmeyen yatırım kuruluşlarına ait emanetlerin zamanaşımı süresinin tespiti için faaliyet durdurma veya tasfiye kararlarından en eskisinin tarihinin esas alınması kuralı getirildi.

Yönetmeliğin 28'inci maddesinde yer alan başvuru usullerine ilişkin geçiş hükümleri de düzenlenerek, yeni usul ve esaslar yürürlüğe girene kadar önceki uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Yatırımcıların haklarını güçlendiren düzenleme Resmî Gazete'de

Yatırımcı Tazmin Merkezi, aracı kurum ve banka gibi yatırım kuruluşlarının müşterilerine karşı nakit ödeme veya sermaye piyasası aracı teslim yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, yatırımcıların zararlarını belirli limitler dâhilinde karşılayan ve bu kuruluşların tasfiye süreçlerini yürüten kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olarak öne çıkıyor.

Yapılan düzenlemeyle birlikte yatırımcıların kendi hisse, fon, bono, tahvil gibi yatırım araçları üzerine gelecek olan işlemler için değil, yatırımcıların bağlı oldukları kurumların zor duruma düşmesi halinde kurumlara karşı uygulanacak kurallar düzenlenmiş oldu. Örnekle ilerlemek gerekirse bir aracı kurumun zor duruma düşüp iflas etmesi halinde alacaklıların YTM'ye dava açıp bireysel yatırımcıların mülkiyetindeki hisse, fon, bono, tahvil gibi varlıklara haciz, tedbir koyduramayacak.