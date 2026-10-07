SPK’dan ODINE işlemlerinde 21 kişi hakkında suç duyurusu ve 2 yıl işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ’nin (ODINE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurul, inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. PK ayrıca, söz konusu 21 kişi hakkında 2 yıl süreyle Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Kurulun 7 Ekim 2026 tarihli ve 2026/69 sayılı bülteninde yer alan karara göre, ODINE pay piyasasında gerçekleştirilen ve incelemeye konu edilen işlemler, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesi kapsamında değerlendirildi.
2 yıl boyunca borsada işlem yapamayacaklar
SPK’nın kararında, ODINE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunduğu belirtilen 21 kişi hakkında 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanacağı belirtildi.
Söz konusu yasak, Borsa ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmayı kapsıyor.
Kurul, işlem yapma yasağı kararının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 101. maddesi ile Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin ilgili maddeleri kapsamında alındığını açıkladı.
Bazı kişilerin tüm lisansları iptal edildi
SPK kararında lisanslara ilişkin de bir düzenlemeye yer verildi. Suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kişiler arasında, Kurulun ilgili kararında belirtilen kişilerin sahip oldukları tüm lisansların, işlem yapma yasağı süresince iptal edilmesine karar verildi.
Buna göre, ilgili kişiler açısından lisansların iptali 2 yıllık işlem yasağı süresi boyunca geçerli olacak.