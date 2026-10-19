SPK'dan Peker GYO kararı: Tera'nın oy hakları donduruldu, paylar borsada işlem göremeyecek

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bülteninde yer alan karara göre, Tera Yatırım Holding AŞ'nin Peker GYO'nun 314 milyon 754 bin 719,80 lira nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının tamamını devralmasının ardından ortaya çıkan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü yerine getirilmedi.

Söz konusu payların iktisabının kamuya açıklandığı tarihte Peker GYO'da pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere 16-29 Eylül 2026 döneminde gerçekleştirilmesi ilan edilen zorunlu pay alım teklifi sürecinin tamamlanmaması üzerine SPK, ilgili şirket ve fonların oy haklarına ilişkin kararlar aldı.

Bu kapsamda Tera Yatırım Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ile ilgili fonların sahip olduğu paylara bağlı oy haklarının 16 Eylül 2026 itibarıyla kendiliğinden donduğu belirtildi.

SPK, daha önce tasfiye edilmesine karar verilen Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu, Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu, Tera Portföy Birinci Serbest Fon ve Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu'nun donmuş oy haklarının çözülmesine karar verdi. Bu hususun Ticaret Bakanlığı ile Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi kararlaştırıldı.

Paylar, zorunlu teklif tamamlanana kadar borsada işlem göremeyecek

Kurul kararına göre, Tera Yatırım Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ ve Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon'un sahip olduğu ve oy hakları donan paylar, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar Borsa İstanbul'da alım satıma konu edilemeyecek paylar statüsüne alınacak.

Söz konusu kısıtlamanın, payları borsa dışında satın alacak kişiler için de geçerli olacağı bildirildi.

SPK ayrıca, donmuş oy haklarının genel kurul toplantı nisabında dikkate alınmayacağını belirtti. Oy haklarının, Kurulun aksi yöndeki kararları saklı kalmak üzere, zorunlu pay alım teklifi işleminin tamamlanmasını izleyen ilk gün herhangi bir ek işleme gerek olmaksızın kendiliğinden çözüleceği kaydedildi.

Peker GYO ortakları yargı yoluna başvurabilecek

Kurul, zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle, Tera Yatırım Holding AŞ'nin Peker GYO paylarını devralmasının kamuya açıklandığı tarihte şirket ortağı olan yatırımcıların, varsa meydana gelen zararlarının tazmini için Tera Yatırım Holding AŞ hakkında yargı yoluna başvurabilecekleri konusunda bilgilendirilmelerine de karar verdi.