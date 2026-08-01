SPK'dan rehber taslağı iddialarına yalanlama

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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamada, son günlerde Kurul kaynaklarına dayandırılarak yayımlanan ve Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı'nın tamamlandığı ile yürürlük tarihinin belirlendiğini öne süren haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kurul, rehber taslağına ilişkin çalışmaların yatırımcı haklarının korunması ile piyasaların sağlıklı, şeffaf ve güvenilir şekilde işlemesi ilkeleri doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

SPK'nın açıklaması şöyle:

"Son günlerde, çalışmaları hâlen devam eden Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı'nın tamamlandığı ve hatta yürürlük tarihinin belirlendiği yönünde gerçeği yansıtmayan haberler, Kurulumuz kaynaklarına dayandırıldığı iddiasıyla kamuoyunda yer almaktadır.

Önceki düzenleme çalışmalarımızda olduğu gibi söz konusu Rehber Taslağı da yatırımcı haklarının korunması ile piyasaların sağlıklı, şeffaf ve güvenilir bir yapıda işlemesi ilkeleri doğrultusunda hazırlanmaktadır.

Çalışmalar, gerekli görülmesi hâlinde ilgili tarafların uyum sağlayabilmesi için yeterli sürelerin tanınmasına yönelik hassasiyet gözetilerek yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışma; Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ile yerli ve yabancı yatırımcıların görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak titizlikle sürdürülmektedir.

Sermaye piyasalarımızda bilgi akışının şeffaf bir şekilde yerli ve yabancı tüm yatırımcılarımızın bilgisine eş zamanlı sunulmasına dönük çalışmalar ve piyasalarımızın; güvenli, adil ve şeffaf bir ortamda çalışmasına yönelik hazırlanan Rehber Taslağı da aynı yaklaşım ve ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir.

İlgili çalışmaların tamamlanması ve yürürlüğe konulması da aynı esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, söz konusu süreç ve gündemdeki diğer konulara ilişkin gerekli bilgilendirme Kurulumuzca tüm paydaşlarımıza eş anlı olarak duyurulacaktır. Bu nedenle, Kurulumuzun resmi açıklamaları dışında yapılan açıklama ve haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."