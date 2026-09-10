SPK'dan repo ve ters repo işlemlerinde yeni şart: Süresinde bildirilmeyen işlemler iptal edilecek

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Yeni düzenleme kapsamında bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işlemler geçersiz kabul edilecek. İptal işlemleri ise Takasbank'ın bildirimi doğrultusunda Borsa İstanbul tarafından gerçekleştirilecek.

Yönetmeliğe yeni hüküm eklendi

SPK tarafından hazırlanan "Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin emir ve işlemlerin Borsa tarafından iptal edilmesini düzenleyen 33'üncü maddesine yeni bir fıkra eklendi.

Söz konusu değişiklik, Borsa İstanbul Repo ve Ters Repo Pazarı'nda merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemleri kapsıyor.

Menkul kıymetler için bildirim süresi belirlendi

Yeni hükme göre, merkezi takas hizmeti verilmeyen repo işlemlerinde işlem konusu menkul kıymetlerin, işlem tarihinde Takasbank tarafından belirlenen saate kadar bildirilmesi gerekecek.

Düzenlemeyle birlikte menkul kıymetlerin yalnızca bildirilmesi değil, aynı zamanda fon adına ilgili hesapta bloke edilmesi de zorunlu hale getirildi.

Böylece repo işlemlerinde menkul kıymetlerin işlem sürecindeki durumuna ilişkin iki ayrı yükümlülük belirlenmiş oldu.

Şartlar yerine getirilmezse işlem geçersiz sayılacak

Belirlenen süre içerisinde gerekli bildirimin yapılmaması veya menkul kıymetlerin ilgili hesapta bloke edilmemesi halinde repo işlemleri geçersiz sayılacak.

Bu durumda söz konusu işlemler, Takasbank'ın yapacağı bildirim üzerine Borsa İstanbul tarafından iptal edilecek.

Düzenlemeyle birlikte merkezi takas hizmeti verilmeyen Borsa İstanbul Repo ve Ters Repo Pazarı işlemlerinde menkul kıymetlerin zamanında bildirilmesi ve ilgili hesapta bloke edilmesine ilişkin kurallar yönetmelik kapsamında açık şekilde belirlenmiş oldu.

SPK'nın hazırladığı yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

"MADDE 1- 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

'(4) Borsa Repo ve Ters Repo Pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu repo işlemlerine konu menkul kıymetlerin işlem tarihinde Takasbank tarafından belirlenen saate kadar bildiriminin yapılmaması ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılır ve Takasbank’ın bildirimi çerçevesinde Borsa tarafından iptal edilir.'



MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür."