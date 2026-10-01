  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. SPK'dan Tera Yatırım'a geçici faaliyet durdurma kararı
Takip Et

SPK'dan Tera Yatırım'a geçici faaliyet durdurma kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin 30 Eylül 2026 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
SPK'dan Tera Yatırım'a geçici faaliyet durdurma kararı
Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Kurul tarafından yapılan duyuruda, Tera Yatırım’ın sermaye piyasası faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 96’ncı maddesinin birinci fıkrası ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri kapsamında geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Karar doğrultusunda şirketin sermaye piyasası faaliyetleri 30 Eylül 2026 tarihi saat 18.10 itibarıyla geçici olarak durduruldu.