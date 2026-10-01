SPK'dan Tera Yatırım'a geçici faaliyet durdurma kararı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin sermaye piyasası faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Kurul tarafından yapılan duyuruda, Tera Yatırım’ın sermaye piyasası faaliyetlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 96’ncı maddesinin birinci fıkrası ile III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümleri kapsamında geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Karar doğrultusunda şirketin sermaye piyasası faaliyetleri 30 Eylül 2026 tarihi saat 18.10 itibarıyla geçici olarak durduruldu.