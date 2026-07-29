SPK'dan Türkiye’nin MSCI'daki kategorisini korumaya yönelik adım

Endeks sağlayıcı MSCI’ın kasım ayında yapacağı endeks değerlendirmesi öncesi Sermaye Piyasası Kurulu, piyasalara yönelik önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor.

En son SPK, GYF ve GSYF’lerin yatırım fonu paylarının borsa fiyatı yerine kurucusunun açıkladığı birim pay fiyatına göre değerlenmesine karar verdi. Piyasa uzmanları, SPK düzenlemelerinin gri alanları kaldırdığını ve Türkiye’nin MSCI endeksindeki konumunu koruması gerektiğini belirttiler.



Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında alevlenen savaşın etkisiyle petrol fiyatlarıyla dalgalanırken, gözlerini ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararına çevirdi.

2026 yılına başlarken FED’in yıl içerisinde kaç kez faiz indirimi yapacağı konuşulurken, bugün “FED faiz artırımı yapacak mı?” noktasına gelindi.

Jeopolitik risklerin arttığı, savaş ve petrol fiyatlarının baskıladığı küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak, yurt içi piyasalarda da hareketli günler yaşanıyor. Halka arzlar tüm hızıyla sürerken, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) piyasalara yönelik önemli adımlar atıyor.

Uluslararası endeks sağlayıcı MSCI Inc.’in haziran ayı sonunda, Türkiye piyasasında Kasım 2026 MSCI Endeks İncelemesi’ne kadar yeterli, somut ve güvenilir ilerleme görülmezse, MSCI Türkiye endeksi ve ilgili hisseler için yeni bir danışma süreci başlatabileceğini açıklamıştı.

Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalar statüsünü kaybetmemesi için de düzenleyici kurumlar önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bunlardan biri de yatırım fonlarına yönelik oldu.



Gri alan kaldırıldı



SPK, en son Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) katılma paylarına yönelik fiyat düzenlemesi yaptı. Düzenleme ile GYF ve GSYF’lerin yatırım fonu paylarının borsa fiyatı yerine kurucusunun açıkladığı birim pay fiyatına göre değerlenmesi yapılacak.

Yeni yönteme 31 Temmuz’a kadar geçilecek. Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, yaptığı açıklamada SPK’nın çok yerinde bir düzenleme yaptığını belirterek, “Çünkü gri bir alan vardı. Bu tip halka açık fonların net aktif değeriyle mi, yoksa borsa fiyatıyla mı değerleneceği konusunda bir belirsizlik söz konusuydu. Neticede SPK da son atmış olduğu adımla bu konuya açıklık getirmiş oldu. Bundan sonra da bu tip yapıların tamamı aynı düzen içerisinde fiyatlanıyor olacak” dedi.



Düzenlemeyle birlikte bu tip fonların içerisinde yer alan varlıklarında, fonların yöneticileri tarafından yatırımcıyı etkilemeyecek bir şekilde geçiş yapılması bekleniyor. Sarpyener de konuyla ilgili olarak, “Bizim de kendi fonumuz olan TLY fonu içerisinde, SPK düzenlemesinde belirtilen fon paylarından düşük oranda var. Biz de burada yatırımcıları koruyacak, etkilemeyecek bir şekilde gerekli düzenlemeleri zaten yapıyoruz ve ayın 31'ine kadar da tamamlamış olacağız” diye konuştu.

MSCI’ın kasım toplantısı önemli



SPK’nın bu düzenlemelerinin küresel endeks sağlayıcısı MSCI'ın uyarıları sonrası atılan adımlardan biri olarak da yorumlanabileceğini belirten Sarpyener, “Bilindiği gibi MSCI, birtakım tedbirler istemiş ve kasım ayındaki toplantısında değerlendireceğini belirtmişti. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul birlikte bu tedbirleri alma aşamasındalar. Piyasalarımızın geleceği açısından, MSCI tarafında gelişmekte olan ülke kategorisinden çıkarılıp, frontier (sınır piyasası) dediğimiz kategoriye düşmemiz, yabancı yatırımcı girişini etkileyeceği için piyasalar açısından hiç de istenmeyen bir durum olur. Bunun için de düzenleyiciler şu anda gereken tedbirleri alıyorlar zaten” diye konuştu.