SPK’dan Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji hakkında suç duyuru ve işlem yasağı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Kurul, Vişne Madencilik işlemleriyle bağlantılı 21, Işıklar Enerji işlemleriyle bağlantılı 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. İlgili kişi ve kurumlara iki yıl işlem yasağı uygulanması ve kişilerin tüm lisanslarının yasak süresince iptal edilmesi de karara bağlandı.

Vişne Madencilik işlemlerinde 21 kişi hakkında suç duyurusu

SPK, Vişne Madencilik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 21 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ile bültende isimleri açıklanan kişilere, ilgili payda kendi nam ve hesaplarına yaptıkları işlemlerle sınırlı olmak üzere iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

İşlem yasağı süresince ilgili kişilerin tüm lisanslarının iptal edilmesine de hükmedildi.

Işıklar Enerji işlemlerinde 15 kişi için suç duyurusu

Kurul, Işıklar Enerji ve Yapı Holding pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 15 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında suç duyurusu kararı aldı.

IEYHO paylarında Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin kendi nam ve hesabına gerçekleştirdiği işlemlerle sınırlı olmak üzere, ilgili kişi ve kuruma iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Daha önce üç kişi hakkında uygulanan altı aylık geçici işlem yasağı süresinin, yeni yasak süresinden düşülmesine hükmedildi. Suç duyurusu kararı alınan kişilerin tüm lisanslarının da işlem yasağı süresince iptal edilmesi kararlaştırıldı.