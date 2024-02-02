SPK'den 2 kişiye işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ (YAYLA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarında makul şüphe bulunması nedeniyle 2 kişiye işlem yasağı uyguladı.
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