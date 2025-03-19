Şirketler artık hisse geri alımını yönetim kurulu kararı ile yapabilecek

SPK bülteninde hisse geri alımlarına ilişkin yeni düzenlemeler duyuruldu.

Buna göre payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkları, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabilecek.

Alınacak yönetim kurulu kararında geri alımın amacı, geri alım programının öngörülen azami süresi, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon tutarına yer verilmesi ve söz konusu yönetim kurulu kararının Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanması gerekecek.

Yürürlükte bir geri alım programı olan halka açık ortaklıklar ile bağlı ortaklıkları, geri alım programlarına ayrıca bir yönetim kurulu kararı alınmasına gerek olmaksızın bu kararda belirtilen şartlar ile devam edebilecek.

İlke kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği’nin ilgili maddelerinde aşağıdaki kararlar alındı.

a) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen nominal değer sınırı (sermayenin %10’u) ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen günlük işlem sınırına (son 20 günlük işlem miktarı ortalamasının %25’i) ilişkin hükümlerin uygulanmamasına,

b) 12 nci maddesinin ilk dört fıkrası ile 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmamasına, c) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca geri alım/satım yapmanın yasak olduğu sermaye artırım dönemlerinin nakit artırımlarla sınırlı olarak uygulanmasına karar verildi.

30 günlük süre

İlke kararı çerçevesinde geri alınan paylar, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamayacak.

30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yöntemi uygulanacak. Söz konusu süre sona erdikten sonra ilgili paylar Tebliğ’in 19 uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde azami üç yıl içinde elden çıkarılır veya Tebliğ’deki sınırlamalara uymak kaydıyla elde tutulabilecek.