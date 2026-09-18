SPK'nın 131 fon kararı sonrası Borsa İstanbul'da zorlu süreç: Dr. Nuri Sevgen'den kritik uyarılar

SPK'nın aldığı kararla 131 fonun tasfiye sürecine girdiğini belirten Dr. Nuri Sevgen, para piyasası fonları çıkarıldığında geriye yaklaşık 550 milyar TL (yaklaşık 10 milyar dolar) tutarında hisse senedi fonunun kaldığını ifade etti. Bu büyüklükteki bir hisseden çıkışın piyasa tarafından karşılanmasının kolay olmayacağını vurgulayan Dr. Sevgen, bu hisseleri kimin alacağı konusunun önümüzdeki dönemde zorlu bir süreç başlatacağını söyledi. Tasfiye sürecinin 3 ay içerisinde tamamlanmasının beklendiğini ve 17 Eylül saat 13.30 öncesinde satış emri verenlerin öncelikli olacağını hatırlattı.

Sistemik risk ve kamusal destek tartışması

Piyasada yaşanabilecek sistemik risklerin önüne geçilmesi amacıyla kamunun devreye girmesinin ve alınan tedbirlerin doğru olduğunu kaydeden Dr. Sevgen, diğer yandan kamu kaynaklarının bu alanda kullanılmasının uzun vadede farklı soru işaretleri yaratabileceğine değindi. Satılamayan fonların yarattığı likidite sıkışıklığı nedeniyle yatırımcıların diğer sektörlerdeki sağlam hisselere de satış getirebildiğini belirten Dr. Sevgen, kredi kapatma zorunluluklarının piyasa genelinde baskı oluşturabileceğini ekledi.

Endeks hedefleri sekteye uğrayabilir

Yıl içerisinde borsa endeksi için koydukları 20.000 hedefinin bu tasfiye süreci nedeniyle sekteye uğrama riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunan Dr. Sevgen, yaşanan belirsizliklerin tek bir günde bitmeyeceğini söyledi. Yaşanan bu olayın akademik çalışmalara ve test konularına dahi örnek teşkil edebilecek nitelikte önemli bir süreç olduğunu dile getirdi.

Teknik seviyeler ve yatırımcılara tavsiyeler

BIST 100 endeksinin 200 günlük ortalaması olan 13.300 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardığını aktaran Dr. Sevgen, endeksin 13.800 ile 14.000 seviyelerine doğru olası yükselişlerinde yeniden satış baskısıyla karşılaşabileceğini ifade etti. Kısa vadede yükselişi engelleyen faktörler bulunsa da kaliteli şirketlerin bilançolarında sorun olmadığını ve uzun vadeli yatırımcılar için bu durumun fırsatlar barındırabileceğini belirten Dr. Sevgen, kısa vadede ise gaza gelmeden sakin ve temkinli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.