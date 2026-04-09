S&P’nin Türkiye kredi notu değerlendirmesinde beklentiler netleşti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in nisan ayında yapılması planlanan değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunun "BB-", görünümünün ise "durağan" olarak korunacağı tahmin ediliyor.

Matriks Haber'in 18 analistle düzenlediği ankette, kredi notunun değişmeyeceği yönünde tam uzlaşı oluştu. Bununla birlikte 16 ekonomist Türkiye’nin görünümünün "durağan" olarak korunacağını tahmin ederken, 2 ekonomist görünümün "pozitif"e yükseltileceği görüşünü dile getirdi.

Ankete, Ahlatcı Yatırım, BVeri Danışmanlık, Bürümcekçi Araştırma, Colendi Menkul, Deniz Yatırım, Fiba Yatırım, GCM Yatırım, Gedik Yatırım, İnfo Yatırım, İş Portföy, Kuveyt Türk Yatırım, OYAK Yatırım, Pariterium Danışmanlık, Pusula Yatırım, Sagam Danışmanlık, Spinn Danışmanlık, Şeker Yatırım ve Yatırım Finansman katıldı.

S&P Global, en son 1 Kasım 2024 tarihinde Türkiye'nin "B+" olan kredi notunu "BB-"ye yükseltirken, "pozitif" olan görünümünü "durağan"a çekmişti.

S&P Global'in 2026 takvimine göre 17 Nisan 2026 Cuma günü Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi bulunuyor. S&P Global, takvimde yer alan tarihlerde bir rapor yayımlamayabiliyor. Raporun açıklanması durumunda, değerlendirmenin cuma günü TSİ 23.30'dan sonra gelmesi bekleniyor.

2026 kredi derecelendirme not takvimi ve kredi notları

S&P Global takviminde Türkiye için ilk değerlendirme tarihi 17 Nisan 2026 olarak belirlenmişti. İkinci planlı tarih ise 16 Ekim 2026 olarak açıklanmıştı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Fitch ve Capital Intelligence (CI) söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global, Moody's ve Scope, söz konusu tarihleri pas geçebiliyor.

Türkiye’nin kredi notlarında son durum