Spor kulüpleri en zenginlerin radarında!

JPMorgan Private Bank’in yeni raporuna göre milyarderler artık servetlerini klasik lüks yatırımlar yerine spor takımlarına yönlendiriyor. Spor kulübü sahipliği eskiden bir hobi olarak görülürken, bugün dünyanın en zenginleri için ciddi bir yatırım stratejisi haline geldi.

Araştırmaya göre ultra zengin ailelerin yüzde 34’ü spor takımlarına ve arenalara yatırım yapıyor. Bu oran sanat alanında yüzde 23, otomobillerde ise yüzde 10 olarak ölçüldü.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre rapor, dünyanın en zengin yüzde 0,01’lik kesimine danışmanlık veren JPMorgan’ın 23 Wall birimi tarafından hazırlandı ve 500 milyar dolardan fazla varlığı yöneten 111 milyarder aile ofisi temsilcisiyle görüşüldü. Buna göre spor takımlarında kontrol hissesi sahibi olan milyarderlerin oranı 2022’de yüzde 6 iken bugün yüzde 20’ye yükseldi.

Milyarderler spor dünyasına dev yatırım yapıyor

Bu yatırım trendinin en dikkat çekici örneklerinden biri Guggenheim Partners CEO’su Mark Walter. NBA’in onayıyla Los Angeles Lakers’ın çoğunluk hissesini yaklaşık 10 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın aldı. Walter aynı zamanda Los Angeles Dodgers’ın da sahibi. Kişisel serveti yaklaşık 7,3 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Bir diğer örnek ise teknoloji milyarderi Mark Cuban. Cuban, Dallas Mavericks’i 2000 yılında 285 milyon dolara satın almış; 2023 sonunda çoğunluk hissesini yaklaşık 3,5 milyar dolara satarak dev bir kazanç elde etmişti.

Spor liglerinde özel sermayenin etkisi artıyor

Milyarderler takımlara yatırım yaparken büyük spor ligleri de özel sermaye fonlarına kapılarını genişletiyor.

Bir rapora göre NBA takımlarının üçte ikisi, 2025–26 sezonu itibarıyla özel sermaye bağlantısına sahip. Bu durum, profesyonel sporun değerinin hızla arttığını ve kurumsal yatırımcıların etkisinin büyüdüğünü gösteriyor.

Raporda bir yatırımcı şu ifadeyi kullandı: Bu hem iş hem keyif. Uzun vadede çok para kazanıyoruz.

Başka bir milyarder ise kadın sporları için geleceğin parlak olduğuna dikkat çekti: “Yirmi yıl sonra insanların, bir kadın takımının 100 milyon dolara satın alınabildiğine inanacağını sanmıyorum.”

Kadın sporlarına gösterilen ilgi rekor kırıyor

McKinsey & Company’nin ayrı bir araştırmasına göre ABD’de kadın sporlarının hak sahiplerine sağlayacağı değer 2030’a kadar 2,5 milyar dolara çıkabilir. Bu rakam, 2024’teki 1 milyar dolarlık seviyeye göre %250 artış anlamına geliyor.