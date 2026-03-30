S.S. Marmara Geri Dönüşümcüler Kooperatifi, atıkları ekonomiye katma değer için dönüştürüyor

ADEM ADIGÜZEL/KOCAELİ

Kocaeli’de geri dönüşüm sektörünü tek çatı altında buluşturan S.S. Marmara Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, 1989 yılından bu yana sürdürdüğü faaliyetleriyle hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Geri dönüşüm sektöründeki boşluğu doldurmak amacıyla kurulan kooperatif, bugün büyüyen yapısı, geniş firma ağı ve üretim gücüyle sanayinin önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yat ve tekne imalatı yapan firmaların yoğun ilgisi var

Kooperatifte faaliyet gösteren sektörlere ilişkin bilgi veren Marmara Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Başkanı Abdullah Yaşar, “Bizde ağırlıklı olarak makine imalatı, plastik geri dönüşüm ve metal geri dönüşüm faaliyetleri var. Bunun yanında savunma sanayi firmaları da bulunuyor. Son dönemde ise yat ve tekne imalatı yapan firmaların yoğun ilgisi var. Bu alanda ciddi bir talep oluşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

6 bin 500 kişiye istihdam sağlıyoruz

Kooperatifte yaklaşık 6 bin 500 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Yaşar, “Bizim kooperatifin içerisinde yeşil alanlarımız var. Ancak kooperatif olarak en büyük eksiğimiz sosyal donatı alanları. Burada çalışan 6 bin 500 kişinin öğle tatillerinde ya da mesai dışında vakit geçirebileceği herhangi bir alan yok. Bu nedenle yeşil alanların içerisine sosyal donatı alanları yapmak için projelerimizi hazırladık, Çayırova belediyesine sunduk” şeklinde konuştu.

Altyapı yatırımlarının büyük bir kısmını tamamladıklarına değinen Yaşar, “Sosyal donatı alanları, otopark, ulaşım ve bazı altyapı kaynaklı sorunlar hâlâ gündemimizde yer alıyor en büyük sorunumuz otopark ve trafik sorunu. Bu eksiklikler yalnızca fiziki koşulları değil, burada çalışan binlerce kişinin yaşam kalitesini ve firmalarımızın üretim süreçlerini de doğrudan etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüm ve çevre bilinci önce bireyde başlar

Çevre temizliği ve geri dönüşüm bilincinin önemine de dikkat çeken Yaşar, “Geri dönüşüm ve çevre bilinci önce bireyde başlar, ardından gruplara, topluma ve nihayetinde tüm insanlığa yayılır. Biz kooperatif olarak bu bilinci her gün sahada uyguluyoruz; 4-5 kişilik ekibimizle yaklaşık 7,5 kilometrelik alanı temizleyip, atıkları ayrıştırıyor ve geri dönüşüme kazandırıyoruz. Ayrıca GES projeleriyle ilgili ciddi çalışmalar yaptık ve projelerimiz uygulanıyor. Şu anda kooperatif içerisinde yaklaşık 10 fabrika kendi enerjisini üretmeye başladı” dedi.

Geri dönüştürülmüş hammaddeye talep yükseldi

Plastik hammadde geri dönüşüm faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdüğünü belirten Yaşar, “Plastik atıklar burada kırılıyor, temizleniyor ve yeniden üretime kazandırılıyor. Bu alanda oldukça yoğun bir faaliyet var. Kooperatifimizde günlük en az 100 tır sevkiyat yapılıyor bu sevkiyatların yüzde 80’i yurtdışına, makine ve demir çelik sanayi sektörü ağırlıklı oluyor. Son dönemde hammadde fiyatlarının artması, geri dönüştürülmüş hammaddeye olan talebi yükseltti. Dolayısıyla geri dönüşüm sektörü burada aktif şekilde çalışmaya devam ediyor” diye konuştu.