SSB Başkanı Görgün, 'amaç caydırıcılık''dedi: Hava savunmada 'erken teslimat', 'stoklara üretim'

Mehmet KAYA



Toplantıya, TEI, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, ASFAT, STM Genel Müdürleri ile ASELSAN ve MKE Genel Müdür Yardımcıları da katıldı.

ALTAY, Çelik Kubbe, HÜRKUŞ…

Haluk Görgün’ün verdiği bilgilere göre, 2026 yılı içinde üç adetle başlayan ALTAY Ana Muharebe Tankı teslimlerinde, 2026’da çift basamaklı sayılarda teslimatlar yapılacak. Yine kamuoyunun yakından takip ettiği, Türkiye’nin ilk milli insanlı uçağı HÜRKUŞ eğitim uçağında alınan sipariş sonrası 2026’da 22 adet HÜRKUŞ teslim edilecek. Bu aylık neredeyse 2 uçak teslimi gibi yüksek düzeyli bir üretime karşılık geliyor.

-Çelik Kubbe, roket ve füzeler: Caydırıcılık için erken teslim, sipariş almadan üretim”

Basın toplantısında Haluk Görgün, Türkiye’nin hava savunmasına yönelik önemli bir vurgu yaptı. Türkiye’nin “özellikle caydırıcılık yönünden” önemli gördüğünü belirterek ROKETSAN’ın füze ve roket sistemlerinde teslimatlarını hızlandıracağı, hatta hava savunma füzelerinde öngörülen teslim tarihlerinden önce teslimatlar yapacağını kaydetti.

Çelik Kubbe’nin ana yüklenicisi durumundaki ASELSAN’ın bu ve diğer kritik teknolojilerinde, hava savunma sistemlerinde “sipariş beklemeden” üretime başladığını belirten Haluk Görgün, “sözleşme olmadan stoka üretim yapıyor. Bu ciddi bir kapasite” dedi.

Görgün, erken uyarı radarlarında da yerli ve milli tasarım-üretim ürünlerin 2026’da envantere gireceğini açıkladı.

-Kızılelma envantere girecek

Türkiye’nin son dönem en dikkat çekici projelerinden biri olan jet motorlu KIZILELMA taktik ve silahlı insansız aracının 2026’da envantere gireceğini belirten Haluk Görgün bunun önemli bir aşama anlamına geleceğini vurguladı.

Derinleşme, yeni siparişler, yeni yaklaşımlar:

2026’ya bakış “sayısal temelli” yeni projeler ve “uzaydan haberleşme”

Basın Toplantısında Haluk Görgün, 2026’ya yönelik sanayileşme vurguları dikkat çekti. Savunma Sanayii Ekosistemi olarak tanımladığı, yetkin firma sayısını geçen yıl 3 bin 500 olarak duyurduğunu hatırlatan Görgün, “Bugün ulaştığımız kapasiteyi bir kere daha hatırlatmak isterim. Şimdi bunu güncelliyorum. 4 binin üzerinde firma” dedi. SSB’nin firma havuzu olarak nitelenebilecek EYDEP denetimlerinden geçmiş firma sayısının da 1600’ün üzerinde olduğunu belirten Görgün, bunların ana entagratörler için “çalışmaya hazır” bir firma havuzu olduğunu hatırlattı. Ana yüklenicilerin işlerin yüzde 21’ini KOBİ’lere yaptırması, KOBİ’lere finansal kolaylık ve destek gibi desteklerin devam edeceğini kaydeden Görgün, buna ilave olarak şirketler için risk analizini başlatarak önceden önlem alma, CRM veri tabanı, bulut altyapısının ilk unsurlarının kullanılmaya başlanacağını kaydetti.

-Uzadan 5 ve 6 G

Küresel anlamda telekomünikasyon-iletişimde en yüksek teknoloji seviyelerinden biri olan uzaydan doğrudan 5 ve 6G iletişim konusunda Türkiyenin “Gökbağı” projesini başlattığını duyuran Haluk Görgün, “Yakın yakın yörünge uydularında askeri 5G, 6G haberleşme altyapısını hedefleyen bir projemiz var. Gökbağı. O projemizi bu sene 2026 yılı içinde inşallah başlatmış olacağız” dedi.

-Orta sınıf kara aracı

Haluk Görgün ve TSKGV şirketleri yöneticilerinin verdiği bilgiye göre bazı yeni projeler de 2026’da gündeme gelecek. Bunlar arasında Haluk Görgün tarafından “orta sınıf kara aracı” olarak nitelenen proje de bulunuyor. Türkiye’nin iki ayrı şirketi, “hafif tank” olarak adlandırılan, ana muharebe tankından daha hafif ama daha hızlı ve kolay üretilebilir sınıfta tank modeli hali hazırda geliştirilmiş bulunuyor. Bunlardan sipariş verilmemişti. Görgün doğrudan zırhlı bir paletli ya da lastik tekerlekli kara aracını telaffuz etmedi ancak “orta sınıf” olarak tanımlaması orta sınıf hafif tankları akla getirdi.

Diğer yandan, Romanya Türkiye’nin savunma sanayiinde etkin rol oynamaya devam ediyor. ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, AB ve NATO çerçevesinde yeni işler için görüşmede olduklarını, Romanya ile yeni sözleşmelerin gündemde olacağını belirterek, ayrıca şirket olarak bakım ve onarım hizmetlerinde küreselleşme ve yeni ortaklıklar kurma eğiliminde olduklarını açıkladı.

İhracatta “fiyat kırmayı önleme” arayışı

Bu arada, konferans kapsamındaki ana gündem konularından biri yurt dışında “fiyat kırma yarışması” oldu. Açılışta, bu konuyu Haluk Görgün’ün gündeme getirmesinin ardından, firmalar hem Türk firmalarının birbirine karşı yurt dışında fiyat kırmada kullanılması yanında sektör yapılanmasını da tartıştı. Haluk Görgün, benzer ürünlerle yurt dışına açılan firmaların birbirine karşı fiyat kırmasını önlemeye hazır olduklarını, bu konuda Başkanlığın yardım edebileceğini vurgulamıştı. Basına kapalı toplantılarda ve fuaye alanında çok sayıda şirket üst yöneticisi bu konuyu tartıştı. Başkanlığın aldığı pozisyondan memnuniyet dile getirilirken, aynı zamanda Türkiye’de tek alıcısı kamu olan bir yapıda, aynı üründe birden fazla şirketin ürün geliştirip satmasına imkan sağlanması da tartışma konusu oldu.

KAAN savaş uçağından haber var:

Nisan sonu prototip uçuş hedefi korunuyor ama gecikebilir; KAAN’ın motorunda kritik bir aşamaya daha geçildi

Bu arada, KAAN savaş uçağına, teknoloji gösterimi nitelikli ilk uçağın ardından testlerin başlayacağı prototiplerden ilkinin uçuşu için de gün sayılmaya devam ediliyor. Basın toplantısında TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu, Nisan sonu ilk prototip üretimi için uçuş planını koruduklarını ancak gecikme ihtimalini de dışlamadıklarını belirterek, “böyle projeler için planlanandan bir-iki aylık sapmalar önemsizdir. İlk uçun için hazırlıklarımız sürüyor” dedi. KAAN Projesinde 6 adet prototip üretilerek testlerde kullanılacak. Bu sayıda prototip üretimi, geliştirme sürecini kısaltmak için planlandı.

Öteyandan, SSB Haluk Görgün, KAAN Savaş uçağının motoru olacak TEI-TF35000 motor projesinde “Kritik Tasarım Gözden Geçirmesi- CDR - Critical Design Review” aşamasına geçildiğini açıkladı. TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit de “motorun parçalarının üretilip montajlanması öncesindeki son aşama” olarak tanımlandığı bu aşamanın önemli bir seviye olduğunu vurguladı.

MUGEM: TCG Anadolu’nun 3 katı büyüklüğünde

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli uçak gemisi projesi MUGEM’in inşasına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, şu anda Türkiye’nin bayrak gemisi olan TCG Anadolu’nun 3 katı 600 bin ton bir geminin inşa edileceğini kaydetti. Görgün, “Savunma Sanayi Başkanlığı, İstanbul Tersane Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanımızın bizzat projenin yönetilmesinde sorumluluk aldığı, çok önem verdiğimiz platformlarımızdan bir tanesi. Denizcilik, askeri denizcilik, tersanecilik anlamında kabiliyeti olan, katkı sunan tüm üreticilerle birlikte kısa sürede tamamlayıp donanmamıza teslim etmeyi planladığımız bir platform” dedi.

Şirket yönetcilerinden başlıklar:

Basın toplantısında konuşan Türkiye’nin en büyük şirketleri olmaları yanında kamu ya da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının ana hissedar olduğu şirketlerin yöneticileri şu başlıkları vurguladı:

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu: Gökbey helikopteri’nin İsveç’te soğut hava testleri tamamlandı. 2026’da sivil sertifikasını alacağız. Hürjet ile ses hızının üstünde 1.2 Machın üstünde sesüstü hıza çıktık. KAAN’ın Endonezya satışı çok önemli bir seviye. Gökbey helikopteri seri üretiminde 83 adet ana hedef, 57 Gökbey için sözleşme imzalandı. 2026 TUSAŞ için altın yıl oldu ama bunu gümüş ya da bronz yıl haline getirmek için çalışıyoruz.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci: 2025’i 750 milyon doların üzerinde ihracatla kapattı. Hem ihracat, hem de ciroda ciddi büyüme oldu. Ciroda dolar cinsinden yüzde 70 büyüdük. Yurt dışına sadece teslimler değil, üretimlerin de olduğu bir döneme giriyoruz. Bu anlamda baktığınızda işte birçok uluslararası şirketle beraber işbirlikleri yaparak üretimlerine başladık. Bu üretimler uluslararası anlamda Roketsan'ın müşteri portföyünü çok daha hızlı bir şekilde artıracak.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar: Yapay zeka destekli savunma konseptini tanıtmıştık. Diğer yandan ADVENT’in satışları sürüyor. Savunma sanayi için yapay zeka vizyonuyla önemli satışlar yaptığımız bir yıl oldu. ADVENT’i en son Şili’ye sattık. Simülatör satışları oldu. NATO data-link yönetim sistemi sözleşmemiz oldu. 2026’da körfez bölgesinde sonuç aşamasına gelmiş fırsatlar var, inşallah bu yıl içinde paylaşacağız. Sancar Silahlı İnsansız Deniz Aracımız envantere girdi. Hava, kara ve denizde insansız sistem üreten bir firma olduk.

ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş: Kurumsallaşmaya önem vereceğiz. MİLGEM projesinde peş peşe teslimatlar yapılıyor. Pakistan MİLGEM ve bir başka ülke için korveti aynı anda test etmeye başladık. Romanya- bir NATO ülkesine denizcilik satışıyla ilgili imzaladığımız bir proje sayesinde bize Avrupa kapılarını açtı. Şimdi yeni görüşmeler yapıyoruz. TF-2000 inşasına başladık. Bakım hizmetlerini yurt dışına açma konusunu önemsiyoruz. Kazakistan’da bir uçak bakım görüşmesi devam ediyor. Bursa’da Yunuseli Havaalanını devraldık. Eğitim uçuşları başladı. Biz yurt dışında dost ve müttefik ülkelere bakım-onarım hizmetlerini yapmak istiyoruz. Romanya’ya yapacağız.

TEİ Genel Müdürü Mahmut Akşit: 2025 yılı içinde 3.4 milyar dolarlık yeni bir sipariş başarısı elde etti. Şili Hava Kuvvetleri uçak bakım onarım ihalesini kazandık. Singapur Hava Kuvvetleri için yapıyoruz. PD170 motorumuz ve PD200 motorumuz envantere girdi. PD-170 ile 42 bin feet yüksekliğe çıktık. PD-2000 marin motor olarak kendini ispatladı. T70 Sikorsky projesinde gecikmeler oldu ama 100. Motoru teslim ettik. GÖKBEY için TS 1400 projesinde sivil sertifikasyonu sağlayacak şekilde tedarikleri yaptık.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz: STM olarak 2025'i ürün çeşitliliğini arttırmak ve belli konseptlerde ürün konseptleri çalışmak üzerine yoğunlaştırdık. İnşallah 2026 yılının başında envantere giren ürün sayısı daha da artacak. 2026 yılı özellikle ihracat anlamında ve ürünlerin çıktılarını almak anlamında başarılı bir yıl olacak diye düşünüyorum. Şu anda 50'den fazla ülkede çok aktif bir şekilde yürüttüğümüz iş geliştirme faaliyetleri, verdiğimiz teklifler devam ediyor.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı: İhracat odaklı büyümemizi sürdüreceğiz. 958 milyon dolarlık bir ihracat yaptık, 2026’da inşallah daha da agresif büyümüş olarak karşınıza çıkmak istiyoruz. 2025 yılında 58 farklı ülkeye toplam 2 milyardan biraz fazla yeni sözleşme imzaladık. NATO’nun dost-düşman tanıma sistemi sözleşmesi önemli bir aşama. Asya Pasifik bölgesine haberleşme ve insansız deniz araçları faydalı yükleri teslimatı yapacağız. Sadece sözleşmeler değil, küresel anlamda ayak izimizi de genişletiyoruz. Bizim toplam ofis, iştirak, ihracat gibi yurt dışındaki iştirak sayımızı 25 ülkeye çıkartmış olduk. Bunlara 2026'da yenilerini ekleyeceğimizi buradan belirtebilirim.

MKE Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kıyak: 2025'te biz 75. kuruluş yılımızı kutladık. Son 4 yılda savaş ortamı bize şunu gösterdi ki bizim ürün gamımızda üretim kabiliyeti demek yatırım demek. 2024 ve 25’te 1 milyar dolara yakın yatırım yaptık. Topcu mühimmatı, enerji malzemeler fabrikası kuruyoruz. Biz uçtan uçta mühimmat yapan bir şirketiz. Barutundan tapasına kadar. Bazı malzemelerin kimyasallarında dışa bağımlıydık. AR-GE merkezi kurduk, kaynak aktardık. Yerlileştirmiş olacağız. Aktif karbonu yerlileştireceğiz.