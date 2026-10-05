SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık zam oranı belli oldu

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TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu eylül ayında yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti.

Eylül enflasyonun açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışını etkileyecek rakam da şekillenmeye başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, altı aylık enflasyon oranları doğrultusunda ocak ve temmuz aylarında artırılıyor.

Yılın ilk altı ayındaki enflasyon oranı temmuz zammını, yılın ikinci yarısındaki veriler de Ocak 2027'deki emekli zammını belirliyor.

Üç aylık zam oranı netleşti

Temmuz enflasyonu yüzde 1,78 olarak açıklanmış ve ağustos enflasyonu ise yüzde 1,84 olarak keydedilmişti.

Eylül enflasyonun da 1,84 gerçeklemesi ile SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin aylıklarındaki artış 3 aylık oran yüzde 5,46 olarak kaydedildi.

Kesin zam oranı, temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasıyla netleşecek.

Açıklanan enflasyon oranları doğrudan 'kök maaşlara' uygulanacağı için, kök maaşı düşük olan emeklinin maaşına yapılan 3 aylık (veya nihai 6 aylık) zam, en düşük emekli maaşı sınırı olan 23 bin 552 TL'yi geçmiyorsa, ekstra bir yasal düzenleme yapılmadığı takdirde o emeklinin aldığı net maaş artmayacak.

Ancak geçmiş yıllarda olduğu gibi taban maaş sınırını artıracak yeni bir kanun teklifinin yasalaşması ve en düşük emekli aylığının yukarı çekilmesi bekleniyor.

Kök maaşı sınırın altında kalan milyonlarca emekli için de bu adım kritik eşik olarak takip edilecek.

Ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasının ardından 6 aylık net enflasyon oranının üzerine hükümetin bir 'refah payı' ekleyip eklemeyeceği ve en düşük emekli maaşı sınırını artırmak için Meclis'e yeni bir kanun teklifi getirip getirmeyeceği ise merak konusu.

Yılın ilk yarısında zam oranı ne olmuştu?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2026 yılının ilk yarısındaki maaş zam oranı yüzde 17,76 olmuştu. 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları da yüzde 17,76 oranında artırılmıştı.