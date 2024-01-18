SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5’lik artış komisyonda kabul edildi

ANKARA (EKONOMİ) Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında sağlanacak yüzde 5 oranındaki ilave artış ile en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılması önergelerle istihdama ilişkin yasa teklifine eklendi.

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda teklife eklenen yeni maddelerle yüzde 37.5 olan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarında yüzde 5 oranında ilave artış yapılacak. En düşük emekli aylığı ise 10 bin lira olacak.

Yasa teklifinin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kanunlaştırılması planlanıyor. Enflasyon oranındaki yüzde 37.5 artış üzerinden aylıklarını alan emeklilere 5 puanlık fark ödemesi kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte yapılacak.

CHP’nin en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasına ilişkin önergesi ise reddedildi.