Standard Chartered kripto lisansını aldı: Hizmet kimlere sunulacak?

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Uluslararası bankacılık grubu Standard Chartered, dijital varlık piyasasındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nde yeni bir hizmet başlattı. Banka, Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu’ndan (VARA) aldığı lisansla müşterilerine doğrudan kripto para alım satım imkânı sunacak. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre hizmet, ilk aşamada BAE’deki profesyonel yatırımcıları kapsayacak. İlerleyen dönemde diğer pazarlara da açılma planı bulunuyor.

Bitcoin ve Ethereum banka hesabından alınabilecek

Yeni uygulama sayesinde uygun müşteriler, ayrı bir kripto para cüzdanı oluşturmadan veya üçüncü taraf platformlara başvurmadan mevcut Standard Chartered hesapları üzerinden Bitcoin ve Ethereum alıp satabilecek. İşlemler bankanın kendi sistemi içinde gerçekleştirilecek. Saklama ve takas süreçleri de banka tarafından yönetilecek. Standard Chartered, bu modelin üçüncü taraf cüzdanlardan kaynaklanabilecek riskleri azaltmayı amaçladığını belirtti.

Kripto hizmeti tek sistemde birleştirildi

Yeni hizmet, Standard Chartered’ın varlık yönetimi ve bireysel bankacılık birimleri ile kurumsal ve yatırım bankacılığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla geliştirildi. Projede, bankanın SC Ventures birimi tarafından desteklenen Zodia Markets ile de işbirliği yapıldı. Böylece dijital varlıkların saklanması, likiditeye erişim ve alım satım işlemleri tek bir sistem altında birleştirildi.

Bankanın hedefinde yeni pazarlar var

Standard Chartered, BAE’de başlattığı hizmeti zaman içinde başka pazarlara taşımayı planlıyor. Banka, dijital varlık alanındaki faaliyetlerini saklama, alım satım ve tokenizasyon çözümleriyle genişletmeyi hedefliyor.

Banka, uygun müşterilerine halihazırda hisse senedi işlem platformu üzerinden kripto para borsa yatırım fonlarına erişim imkânı da sunuyor. Yapılandırılmış ürünler ve tezgâh üstü türev işlemler de dijital varlık piyasasına erişim seçenekleri arasında bulunuyor.