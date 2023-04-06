Standard Chartered'tan seçim senaryosu

İngiltere merkezli bankacılık ve finanslar hizmetler şirketi Standard Chartered 2023 yılının ikinci çeyreğine dair yayımladığı detaylı bir makro ekonomi analizi raporunda Türkiye'ye yönelik beklentilerini paylaştı.

Standard Chartered'ın ekonomisti Farooq Pasha tarafından hazırlanan "Türkiye" raporuna göre, yapılan teşviklere rağmen ekonomik büyümenin baskı altında kalması bekleniyor. Raporda, 2022 yılındaki yüzde 5,6'lık büyümenin ardından 2023'te ise yüzde 2,5 oranında büyüme ile ekonomik görünümde yavaşlama olabileceği belirtildi.

Özellikle son yaşanan deprem felaketinin, düşük dış talebin ve yaklaşan seçimlerin ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturacağını işaret eden raporda; kapasite kullanımı, tüketici güveni ve ihracat rakamları gibi yüksek frekanslı göstergelerinde yavaşlamaya işaret edildi.

Hükümet cephesinden yapılan mali teşviklerin, özel sektörün talebini yakın vadede desteklemeye devam edeceği, bunun yanında yüksek enflasyonun yurt içi talebi olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

14 Mayıs seçimlerine yaklaştıkça ekonomik aktiviteyi artırmak için mali teşviklerin artabileceği görüşüne yer verilen raporda; 2023 yılı için enflasyon tahmini ise, ortalama yüzde 55 oldu. Baz etkisi sebebiyle ÜFE ve TÜFE'de düşüşün 2023 yılının ikinci çeyreğinde de devam etmesi bekleniyor.

Seçim sonrası yeni kurulacak hükümetin ekonomi politikasında değişime gitmemesi durumunda, orta vadeli enflasyon görünümde yukarı yönlü riskler olduğuna dikkat çekilirken, enflasyonun gevşek para politikası sebebiyle yapışkan olduğu ifade edildi.

Seçim sonrası politika yönü belirsiz

Seçime kadar merkez bankasından 50 baz puan indirim bekleyen Standard Chartered analistleri, enflasyonun gevşeme belirtileri göstermesi ve ekonomik aktiviteye yönelik ters rüzgarların artmasıyla birlikte, merkez bankasının 27 Nisan tarihli politika toplantısında haftalık repo faizi oranının yüzde 8,0'e düşmesini beklediklerini ifade ettiler.

Mevcut hükümetin seçime yaklaşırken herhangi bir politika değişikliğine gitmesini beklemeyen raporda, seçim sonrası sonuç ne olursa olsun ekonomi politikasında kademeli değişiklik beklendiği açıklandı.

"14 Mayıs seçimi Türkiye için bir dönüm noktası olabilir"

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için bir dönüm noktası olabileceğine işaret edilen raporda seçimlerin özellikle, uzun süredir değer kaybına uğrayan TL'nin görünümüne yönelik olarak belirleyici olacağı belirtilerek, "Mayıs seçimlerinin para birimi üzerinde önemli etkileri olacaktır. Bu çerçevede Dolar/TL'nin forwardlardan daha hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Turizim gelirlerinin önemli olduğunun altını çizen raporda, 2023 yılı için hedeflenen 56 milyar dolarlık turizim gelirinin yanında, seçimin ardından gelen hükümetin yeni dış finansal kaynaklar armak zorunda kalabileceği belirtildi.

"Dolar/TL'nin 36 seviyesinde olması muhtemel"

Döviz kuruna yönelik olarak hedeflerini de paylaşan Farooq Pasha liderliğindeki analistler, kurun hükümet değişimi farketmezsizin yükseleceğini, ancak yükselişin muhalefetin galibiyeti durumunda sınırlı kalacağını ifade etti.

Raporda konu hakkında "Mevcut alışılmışın dışında politikalardan uzaklaşmak, ekonomi uyum sağlarken boşluğu kapatmak için yeterli portföy akışını çekebilir. Böyle bir senaryoda 2023 sonunda dolar/TL'yi 20 seviyesinde görebiliriz. Buna karşılık, mevcut politikaların devamının TL'nin reel olarak 2021 sonundaki seviyelere inmesine neden olabileceğini düşünüyoruz. Böyle bir senaryoda dolar/TL'nin 2023 sonunda 36'ya ulaşabileceğini düşünüyoruz" olarak değerlendirdi.