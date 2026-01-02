Starbucks'ta kahve fiyatlarına dev yeni yıl zammı: Zam yüzde 25'ten başlıyor

Zincir kahve markası Starbucks, Türkiye genelindeki tüm mağazalarında geçerli olmak üzere yeni fiyat listesini yürürlüğe koydu.

Bütün kahvelere zam geldi

Yeni fiyatlara göre Starbucks'ta Americano'nun fiyatı 120 TL'den 150 TL'ye yükseldi. Filtre kahve ise 115 TL'den 145 TL'ye çıktı. Böylece her iki ürüne gelen zam oranı yüzde 25 ila 30 arasında oldu.