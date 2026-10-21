Starbucks'tan yeni karar: Alışveriş yapmadan oturmak yasak

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Starbucks, rekabetçi Çin pazarındaki durumunu iyileştirme çabalarının bir parçası olarak, Çin'deki kafelerinde oturmak için müşterilerin alışveriş yapmasını şart koşacak.

NTV'de yer alan habere göre, Starbucks Çin'in dün yaptığı açıklamada, yeni oturma düzeni politikasının bugünden itibaren ülke genelinde yürürlüğe gireceği ve mağazaların müşterileri değişiklik hakkında bilgilendiren duyurular asacağı belirtildi.

Şirket, "Mağaza içi deneyimi iyileştirmek için kaynak yatırımlarına devam edeceğiz ve müşterilerimizle birlikte sıcak ve samimi bir üçüncü mekân deneyimi yaratmak ve sürdürmek için çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Çin'de yaklaşık bin mağaza yenilenecek

Starbucks Çin, WeChat üzerinden yaptığı ayrı bir açıklamaya göre, 2027 mali yılında da ek yatırımlar yapmayı planlıyor. Bu yatırımlar arasında yoğun saatlerde personel sayısını artırmak, dijital sistemleri ve temel ekipmanları yenilemek ve Çin anakarasındaki yaklaşık bin şubeyi yenilemek yer alıyor.

Bu değişiklikler, Starbucks'ın Çin'deki yoğunlaşan rekabetle mücadele ederken kafelerini daha çekici hâle getirme çabalarıyla aynı zamana denk geliyor. Zincir, geçen kasım ayında Çin'deki işletmesinin çoğunluk hissesini 4 milyar dolarlık bir işletme değeri üzerinden özel sermaye şirketi Boyu Capital'e satmayı kabul ederek büyümesinin bir sonraki aşamasını planlamasına yardımcı olacak yerel bir ortak edindi.

Fiyat savaşları satışları olumsuz etkiledi

Starbucks Çin, şiddetli rekabet ve fiyat savaşları nedeniyle son iki mali yılda karşılaştırılabilir mağaza satışlarında düşüş kaydetti. Satışlar bu mali yılın başlarında toparlanma belirtileri gösterse de işletme, yeni sahiplik yapısına geçiş sürecinde sürdürülebilir bir büyüme yakalayamadı.

Starbucks, haziran ayında sona eren üçüncü çeyrekten itibaren Çin'deki performansını ayrı olarak açıklamayı bıraktı.

ABD'de de benzer karar alınmıştı

Starbucks, 2025 yılında ABD'deki mağazalarında da benzer bir düzenlemeye gitmişti. Şirket, 2018'den itibaren uyguladığı, alışveriş yapmayan kişilerin de mağazaları ve tuvaletleri kullanmasına izin veren politikasını sona erdirmişti.

Starbucks Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol'un mağaza deneyimini iyileştirme stratejisi kapsamında hayata geçirilen yeni davranış kurallarıyla, ödeme yapan müşterilere öncelik verilmesi amaçlanmıştı.