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Starbucks'tan zam kararı: İşte yeni fiyat listesi...

Küresel kahve zinciri Starbucks, 3 Haziran 2025 itibarıyla Türkiye’deki ürün fiyatlarını yaklaşık yüzde 15 oranında artırdı. Yeni fiyat tarifesine göre küçük boy filtre kahve 110 TL’ye, orta boy 120 TL’ye ve büyük boy 130 TL’ye yükseldi.

Haber Merkezi
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Starbucks'tan zam kararı: İşte yeni fiyat listesi...
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Starbucks, 3 Haziran itibarıyla Türkiye’deki ürünlerine ortalama yüzde 15 oranında zam yaptı. Küçük boy filtre kahve 110 TL’ye çıktı.

Fiyat artışıyla birlikte Türkiye'deki Starbucks mağazalarında satılan en uygun fiyatlı içecek olan küçük boy filtre kahve artık 110 TL'den sunuluyor. Orta boy (Grande) filtre kahve 120 TL, büyük boy (Venti) ise 130 TL oldu.

Şirket yetkilileri zammın gerekçesi olarak artan operasyonel maliyetleri ve hammadde fiyatlarındaki küresel yükselişi gösteriyor. 

Türkiye genelinde yaygın mağaza ağına sahip Starbucks, önceki fiyat artışını Ocak 2025’te gerçekleştirmişti. Yeni zamla birlikte, son bir yıldaki toplam fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı.

 

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