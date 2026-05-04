StartupCentrum’dan yerli girişime 10 milyon TL’lik yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu yatırım, yalnızca sermaye desteği olarak değil, StartupCentrum'un veri, topluluk, finansman ve yatırım ekosistemini bir araya getiren bütüncül yapısıyla Karavan'ın büyüme yolculuğunda stratejik ortaklık olarak konumlanıyor.

Yatırıma ilişkin imza töreni, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Sekreteri Adem Kula'nın ev sahipliğinde, Karavan Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı İslam Shakhbandarov, Karavan Kurucu Ortağı Memiş Yetim ile StartupCentrum Kurucu Ortakları Müge Bezgin ve Nizamettin Sami Harputlu'nun katılımıyla düzenlendi.

Karavan, ihracatçı firmaların ticaret, lojistik, finans ve gümrük operasyonlarını tek platformda birleştiren yeni nesil bir dijital ticaret ve lojistik altyapısı olarak dikkati çekiyor.

Özellikle KOBİ'lerin uluslararası pazarlara daha hızlı, daha şeffaf ve daha düşük maliyetle erişmesini hedefleyen platform, ihracat süreçlerinde yaşanan operasyonel dağınıklığı ortadan kaldırarak uçtan uca ticaret orkestrasyonu sunuyor.

Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan kökenli kurucu yapısı sayesinde Karavan, bölgesel vizyonla şekillenen ve sınır ötesi ticaretin dijital omurgasını inşa etmeyi hedefleyen ölçeklenebilir teknoloji platformu olarak konumlanıyor.

Kapalı beta sürecinde Türkiye'de farklı segment ve hacimlerde ihracat yapan firmalarla test ve "onboarding" süreçlerini başlatan Karavan, bu kapsamda çikolata üreticilerinden Bolçi ile gerçekleştirilen ilk 510 bin dolar tutarındaki ihracat işlemini tamamladı. Söz konusu işlem, Karavan'ın uçtan uca ticaret orkestrasyonu kabiliyetinin sahada doğrulanması açısından kilometre taşı oldu.

Nisan ve mayısta Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle yeni pilot işlemlerin devreye alınması, platformun ise haziranda canlıya alınması planlanıyor.

"Bölgesel ölçekte güçlü bir dış ticaret altyapısı oluşturma" vizyonu

Karavan, Türkiye ile Türk Devletleri arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefinde rol üstlenmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda Karavan, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ve Türk Dünyası Lojistikçiler ve Kargo Taşıyıcıları İttifakı ile işbirliği anlaşmaları imzaladı.

İşbirlikleri, Karavan'ın yalnızca Türkiye pazarı için değil, bölgesel ölçekte güçlü bir dış ticaret altyapısı oluşturma vizyonunu da destekliyor.

Karavan'ın çözüm ortakları arasında teknoloji, finans ve lojistik altyapı sağlayıcıları yer alıyor. "Evrim Yazılım", "Param", "Stripe", "Asset Global Logistics", "Navlungo" ve "ShipEntegra" ile kurulan entegrasyon yapısı, platformun ölçeklenebilir ve operasyonel olarak altyapıyla büyümesini destekliyor.

StartupCentrum da yalnızca sermaye sağlayan bir yapı değil, girişimlerin sürdürülebilir büyümesini destekleyen, veri odaklı ve çok katmanlı yatırım ekosistemi sunuyor.

Akredite melek yatırım ağı, 400 binin üzerinde startup verisi, 40 binin üzerinde kullanıcı, GSYF yapısı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı kitle fonlama platformuyla StartupCentrum, girişimlerin yatırım yolculuğunun her aşamasında stratejik bir büyüme ortağı olarak konumlanıyor. Karavan yatırımı da bu vizyonun yansıması olarak öne çıkıyor.

Dış ticaretin dijitalleşmesi, sınır ötesi operasyonların kolaylaşması ve Türkiye merkezli teknolojilerin bölgesel ölçekte ölçeklenmesi odağında gerçekleştirilen yatırım, StartupCentrum Alpha GSYF'nin etki potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerine yönelik stratejik yatırım yaklaşımının yeni örneği olarak öne çıkıyor.