STD, 1.5 milyar liralık tesisi gelecek yıl devreye alacak

ERAY ŞEN/ADANA

STD Transformatör Yönetim Kurulu Başkanı Sami Dağsuyu, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 25 dönüm alanda kurdukları yeni tesisi 2027 yılında devreye alacaklarını açıkladı. Yeni tesisin devreye girmesiyle Türkiye’nin yüksek teknolojili transformatör üretim kapasitesine önemli katkılarının olacağını belirten Dağsuyu, “Transformatör üretiminde global hedefleri var. Bu tesis, özellikle yüksek gerilim güç transformatörleri üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması, yerli mühendislik kabiliyetlerinin gelişmesi ve yüksek katma değerli ihracatın artırılması açısından stratejik bir yatırım niteliği taşıyor” dedi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencilerini fabrikada ağırlayan Sami Dağsuyu, teknik gezi kapsamındaki programı takip eden EKONOMİ Gazetesi’ne yeni yatırımları ve sektördeki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Enerji dönüşümünün hızlandığı dünyada BESS (Batarya Enerji Depolama Sistemi) projeleri, güneş ve rüzgar enerji santralleri ve şebeke modernizasyon yatırımlarının çok hızlı büyüyen alanlar haline geldiğini belirten YK Başkanı Dağsuyu, “Biz de yeni yatırımımızla segmentlerde küresel ölçekte daha güçlü bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” dedi.

“Yeni tesis, akıllı fabrika konseptiyle tasarlandı”

Dağsuyu, geçen yıl yapımına başladıkları ve 2027 yılında planladıkları yeni yatırımları hakkında şu bilgileri verdi:

“Yeni tesisimizde yağlı dağıtım transformatörleri, kuru tip transformatörler, yüksek gerilim güç transformatörleri, BESS projelerine özel transformatör çözümleri, güneş ve rüzgar enerji santral transformatörleri üretilecek. Yıllık 10 bin adet yağlı dağıtım transformatörü, 2 bin 500 adet kuru tip transformatör, 250 MVA ve 300 transformatörleri üretebilecek kapasite oluşturuyoruz.”

Yeni nesil tesisinin geniş ölçekli üretim altyapısına uygun planlanmış modern bir sanayi yatırımı olduğunu vurgulayan Dağsuyu, “Tesis, fabrika üretim alanları, test laboratuvarları, lojistik bölümleri, dijital üretim sistemleri ve sürdürülebilir enerji altyapılarıyla entegre şekilde tasarlandı. Bu yatırımın temel amacı yalnızca üretim kapasitesini artırmak değil, asıl hedefimiz, geleceğin enerji altyapısına uygun, yüksek teknolojiye sahip, sürdürülebilir ve dijitalleşmiş bir üretim modeli oluşturmak” ifadesini kullandı.

Tesisin baştan sona ‘akıllı fabrika’ konseptiyle tasarlandığını vurgulayan Dağsuyu, şu bilgileri verdi: “Üretim süreçlerinde dijitalleşme, veri odaklı yönetim ve otomasyon sistemleri aktif olarak kullanılacak. Makine parkımızın yaklaşık yüzde 90’ı Avrupa menşeili ileri teknoloji sistemlerden oluşacak. Bu altyapı sayesinde daha yüksek kalite standardı, daha verimli üretim ve daha güçlü uluslararası rekabet kapasitesi elde edeceğiz.”

“İhracat pazarlarında büyüme hedefliyoruz”

Üretimin büyük bölümünü ihracata yönelik planladıklarını bildiren Dağsuyu, özellikle Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika pazarlarında büyüme hedeflediklerini belirtti. Şu anda 80’den fazla olan ihracat yaptıkları ülke sayısını artıracaklarını ifade eden Dağsuyu, “Üretim kapasitemizi ve yüksek gerilim ürün gamımızı genişleterek daha fazla pazarda aktif olmayı hedefliyoruz. Özellikle enerji dönüşüm yatırımlarının hız kazandığı Avrupa, Körfez ülkeleri ve Kuzey Amerika pazarlarında önemli fırsatlar görüyoruz” diye konuştu.

Yatırımın istihdama katkısına değinen Dağsuyu, halen 150 kişiden oluşan ekibin, yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte genişleyerek 400-500’e ulaşacağını kaydetti.

En hızlı büyüyen 100 firma arasında

Dünyada elektrik tüketiminin 2050 yılına kadar ciddi şekilde artmasının beklendiğini söyleyen Dağsuyu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Elektrikli araçların yaygınlaşması, enerji depolama sistemleri, veri merkezleri ve sanayide elektrifikasyon süreçleri enerji altyapısına olan ihtiyacı artırıyor. Bu dönüşümün merkezinde ise transformatör yer alıyor. Çünkü üretilen elektriğin güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde iletilmesi ve dağıtılması transformatör olmadan mümkün değil. Özellikle yenilenebilir enerji santralleri, enerji depolama sistemleri, akıllı şebekeler ve elektrikli şarj altyapıları, yüksek verimli ve özel tasarlanmış transformatör çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde transformatör sektörü, enerji dönüşümünün en stratejik alanlarından biri olmaya devam edecek.”

Adana’da 2009 yılında kurulan STD, son yıllarda gerçekleştirdiği ihracat ve satış büyümesiyle dikkat çekiyor. Türkiye genelindeki OSB’ler içerisinde ihracatını en çok artıran 10 firma arasına giren STD, Adana OSB’de ise ihracat ve satışını en çok artıran firma oldu. STD, üç yıl üst üste Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi arasında yer aldı.

Küresel talepleri karşılamaya odaklandı

Adana’da 2009 yılında kurulan ve günümüzde global ölçekte faaliyet gösteren STD Transformatör; TS, IEC, ANSI ve IEEE gibi uluslararası standartlara uygun üretim yapıyor. Şirket güç ve dağıtım transformatörlerinin yanı sıra bakım, test, revizyon ve saha servis hizmetleri sunuyor. Yeni yatırım planlarının merkezine özellikle dağıtım trafoları, kuru tip transformatörler ve güç trafoları üretimini alan STD, dünyada enerji altyapısına olan ihtiyacı dikkate alarak küresel talepleri karşılayacak bir yapılanmaya odaklandı.