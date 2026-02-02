Strategy, 855 adet Bitcoin satın aldığını duyurdu

Şirketin açıkladığı verilere göre, 26 Ocak–1 Şubat dönemini kapsayan haftada ortalama 87 bin 974 dolarlık birim fiyatla toplam 855 Bitcoin satın alındı. Bu alımın şirkete yansıyan toplam maliyetinin yaklaşık 75,3 milyon dolar olduğu belirtildi.

Toplam Bitcoin miktarı 713.502 adet seviyesinde

Yapılan bu son hamlenin ardından Strategy firmasının (eski adıyla MicroStrategy) sahip olduğu toplam Bitcoin miktarı 713.502 adet seviyesine çıktı.

Şirketin elindeki varlıkların genel maliyet tablosuna bakıldığında ise tüm alımların ortalaması olan Bitcoin birim maliyetinin 76.052 dolar seviyesinde seyrettiği görüldü.