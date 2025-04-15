Su faturasında yeni dönem: Bolu'da zengine zam, dar gelirliye indirim!

Bolu Belediye Meclisi, dikkat çeken bir karara imza attı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın teklifiyle, kentte su tarifesi gelir durumuna göre yeniden düzenlendi.

Buna göre, lüks konutlarda su "yüzde 50 zamlı" tarifeden, dar gelirli vatandaşların yaşadığı 3'üncü sınıf yapılarda ise "yüzde 50 indirimli" tarifeden verilecek. İlgili teklif, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

"Söz vermiştik, yaptık"

Kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özcan, uygulamanın Anayasa'nın 73. maddesine dayandığını vurguladı.

Özcan, "Anayasa bize kamu giderlerine gelir gücüne göre katılmayı emrediyor. Biz de bu madde gereğince, zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az su ücreti alınması kararını oy birliğiyle aldık" dedi.