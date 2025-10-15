Su ürünleri desteklemelerinde kesinti oranları artırıldı

  1. Ekonomim
Su ürünleri yetiştirici örgütlerine üye olanlardan yapılan kesinti oranı yeniden belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde kesinti oranları düzenlendi.

Buna göre merkez birliğini kurmuş üretici birlikleri üyelerinden, hizmet bedeli olarak hak ettikleri desteklerin yüzde 3'ü oranında il/ilçe birliklerine kesinti yapılacak. Bu oran daha önce yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

Ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerinden yararlanan tüm üreticilerden balıkçılık ve su ürünleri tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere merkez birliğine yapılan kesinti oranı da yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarıldı.

