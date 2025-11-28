  1. Ekonomim
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi, gıda amaçlı kullanım kapsamında bakalyaro, mırmır, Beyşehir akbalığı, Isparta çöpçü balığı, şabut, zargana ve tirsi balık türlerini tescil etti.

Su Ürünleri Tescil Komitesi, 7 balık türünü tescilledi
Komitenin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) konuya ilişkin başvurusu, Su Ürünleri Tescil Komitesinin yıllık olağan toplantısında karara bağlandı.

Komite, tanımları, morfolojik, biyolojik, genetik ve diğer özellikleri belirlenen bakalyaro, mırmır, Beyşehir akbalığı, Isparta çöpçü balığı, şabut, zargana ve tirsi balık türlerinin tesciline karar verdi.

Gıda amaçlı kullanım kapsamında tescillenen 7 balık türünün özellikleri de kararda yer aldı.

