Şubat ayı enflasyon beklentisi %3, faizde beklenti 0.5 puan!

ŞEBNEM TURHAN

Baharın ilk ayı ekonomide kritik gündemlerle geliyor. Şubat ayı enflasyon verisi 3 Mart’ta açıklanacak. Anketlerde yüzde 3 seviyesinde olması beklenen şubat ayı enflasyonu sonrasında 12 Mart’ta Merkez Bankası yılın ikinci Para Politikası Kurulu kararını duyuracak. Yüksek gelen ocak ayı sonrasında 100 baz puanlık indirimle devam eden Merkez Bankası’nın yıllık olarak yönünü yukarı çevirmesi beklenen şubat enflasyon verisi ardından 50-100 baz puanlık indirimle yola devam etmesi tahmin ediliyor.

Ekimden sonra yıllıkta ilk yükseliş

Matriks Haber’in anketine katılan 26 ekonomist şubatta tüketici enflasyonunun aylık yüzde 3, yıllık yüzde 31,51 artacağı tahmininde bulundu. Enflasyon için ortalama beklentiler ise aylık bazda yüzde 2,95, yıllık bazda ise 31,47 oldu. Şubat TÜFE için tahmin veren 23 banka ve aracı kurumun aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 3,40 ve yüzde 2,30 şeklinde belirlendi. Yıllık tahminler ise yüzde 29,80 ila yüzde 32,08 bandında şekillendi. Ocak ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 4,20 artış beklenirken, yüzde 4,84 artış yönünde gerçekleşmiş ve yıllık enflasyon da yüzde 30,65 seviyesinde açıklanmıştı. Bu beklentiyle yıllık enflasyonda Ekim 2025’ten sonra yeniden bir yükseliş görülecek.

QNB ekonomistlerinin analizinde ise şubat enflasyon beklentisi yüzde 2,9 olarak yer aldı. Analize göre bu durumda yıllık enflasyon oranı, ocaktaki yüzde 30,65 seviyesinden yüzde 31,4’e yükselecek. QNB ekonomistlerinin analizine göre sebze meyve ve et fiyatlarının ağırlıkta olduğu işlenmemiş gıda grubunda, ocakta çok güçlü olan artış şubatta zayıfladı ancak işlenmiş gıdada et ve süt ürünleri, bakliyat gibi birçok kalemde belirgin fiyat artışları oldu. Bunların sonucunda, gıda ve alkolsüz içecek grubu genelinde bu ay yüzde 5,5 civarı artış tahmin edildi. Ayın son bölümünde işlenmemiş gıdadaki aşırılıkların düzeltmesiyle başlayan fiyat düşüşleri, mevsimsel etkilerin de desteğiyle mart ayı enflasyonuna olumlu yansıyacak. Sigara ve alkollü içki grubunda ise, sigara fiyatlarına ay ortasında gelen yüzde 10 civarındaki zammın yarıya yakını enflasyona bu ay, kalanı mart ayında yansıyacak. Enerji grubunda akaryakıt, LPG ve tüp gaz fiyatları uluslararası enerji fiyatlarındaki yükselişe paralel arttığı belirtilen analizde şebeke suyu fiyatlarında ise yükselişin süreceği ve sonuç olarak, enerji grubu genelinde yüzde 2,5 civarında artış olabileceği öngörüldü.

Kira enflasyonu gerilemeye başlayacak

Temel mallardan otomobil, beyaz eşya ve elektronikte geçen aya benzer belirgin artışlar gözlemlendiği kaydedilen analize göre giyim fiyatları ise yine mevsim etkisiyle düşecek. Hizmetler tarafında, lokanta fiyatlarındaki artış, önceki aya göre yavaşlasa da yüksek bir oranda oldu. Şehir içi ulaşımda belirgin zamlar gözlenirken, şehirlerarası ulaşımdaki fiyat artışları da hız kesmekle birlikte sürdü. Sene başında dönemsel olarak yükselen kira enflasyonu bu aydan itibaren gerilemeye başlayacak. Sonuç olarak, C endeksine göre aylık enflasyonun yüzde 1.9 olacağını ve yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 29,8’den yüzde 29,9’a yükseleceğini tahmin edildi. Analizde gıda fiyatlarındaki düzeltme ve sene başındaki dönemsel etkilerin geçmesinin önümüzdeki aylarda manşet enflasyonu aşağı çekeceği vurgulanırken “Fakat güçlü iç talep ve enflasyon beklentilerindeki katılık sebebiyle çekirdek enflasyondaki iyileşme sınırlı kalabilir” denildi.

50 baz puan dengeli bir indirim olur

Akbank Ekonomik Araştırmalar’ın enflasyon tahmini ise yüzde 3 olarak belirlendi. Yıllık enflasyonun şubata göre 0.9 puan artışla yüzde 31,6’ya yükseleceği öngörüldü. Analizde TÜFE eğiliminde kayda değer bir iyileşme görülmezken B çekirdek mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonunda yüzde 2,2 ile önceki aya göre daha belirgin bir düşüş yaşanması tahmininin TCMB perspektifinden faiz indirim sürecini destekleyeceği vurgulandı. Analizde Enflasyon Raporu basın toplantısında beklentileri 100 baz puan indirime yönlendiren güvercin iletişime rağmen mart toplantısında 50 baz puanlık beklenti-altı indirim öngörüsü de korundu. EKONOMİ’ye bilgi veren bir kaynak da Merkez Bankası’nın iletişiminin hala iyimser tarafta bulunduğunu bu yüzden faiz indirimlerine ara verdikleri gibi bir söylemin beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Kaynak, 50 baz puan indirimle hem indirimlerin sürdüğünü ama enflasyonla mücadeleden de taviz vermeden dengeli bir orta yolu seçeceğini düşündüğünü belirtti.

FKB beklenti anketinde de tahmin aynı

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) Şubat 2026 Ekonomik Görünüm Bülteni yayımlandı. Beklenti anketi sonuçlarına göre şubat ayı enflasyon beklentisi yüzde 3, 2026 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 25,54, büyüme beklentisi yüzde 3,56 olarak ölçülürken, dolar/TL’nin yıl sonunda 51,08 seviyesinde gerçekleşmesi öngörüldü. Endeks ise dengeli seyrini koruyor. FKB Ekonomik Görünüm Endeksi ise Ocak 2026’da bir önceki aya göre 1.82 puan azalarak 100,70 puana geriledi. Endekste gözlenen gerileme, aralık ayında kaydedilen güçlü ivmelenmenin yarattığı baz etkisi düşünüldüğünde olağan bir gelişme olarak değerlendirildi.