Şubat ayı kira zam oranı belli oldu
Son dakika... Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte şubat ayında ev ve iş yerlerine yapılacak zam oranı da netleşmiş oldu. Buna göre şubat ayında kira artış oranı yüzde 33,98 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Ocak 2026 enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 oldu.
Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre şubat ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 olarak hesaplandı.
Şubat 2026 kira artış oranı örnek hesaplama
Örnek konut kirası: 40.000 TL
Kira artış oranı: Yüzde 33,98
Şubat 2026 kira artış tutarı: 13.592 TL
Şubat 2026 kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 53.592 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası 40.000 TL olan bir kiracının şubat ayında ödeyeceği kira zammı 13.592 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 53.592 TL olarak gerçekleşecek.