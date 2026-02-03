Şubat ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Ocak 2026 enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 oldu.

Enflasyon verilerinin ardından konut ve işyerlerine uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Buna göre şubat ayında kira sözleşmelerinde uygulanabilecek tavan zam oranı on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 olarak hesaplandı.

Şubat 2026 kira artış oranı örnek hesaplama

Örnek konut kirası: 40.000 TL

Kira artış oranı: Yüzde 33,98

Şubat 2026 kira artış tutarı: 13.592 TL

Şubat 2026 kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 53.592 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 40.000 TL olan bir kiracının şubat ayında ödeyeceği kira zammı 13.592 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 53.592 TL olarak gerçekleşecek.