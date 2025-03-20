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  3. Şubat ayında Akdeniz Bölgesi'nden 151,1 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı yapıldı
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Şubat ayında Akdeniz Bölgesi'nden 151,1 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı yapıldı

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, şubat ayında 151,1 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Haber Merkezi
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Şubat ayında Akdeniz Bölgesi'nden 151,1 milyon dolarlık tarım ürünü ihracatı yapıldı
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AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, yazılı açıklamasında, birliklerine bağlı ihracatçıların şubatta 178 bin 950 ton ürünü uluslararası pazarda değerlendirdiğini ifade etti.

Dış satımlarının şubatta 151,1 milyon dolar olduğunu aktaran Memiş, "Bakliyatta yüzde 35 artışla 35 milyon dolar, pastacılık ürünlerinde yüzde 7 düşüşle 30,5 milyon dolar, yağlı tohumlarda yüzde 19 artışla 18 milyon dolar ihracat değerine ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, en fazla ihracatın Irak, Suriye ve Suudi Arabistan'a yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Söz konusu dönemde 145 ülkeye dış satım yapan birliğimiz, 54 ülkede performansını artırma başarısı gösterdi. İhracat hacminde en anlamlı artışlar kaydettiğimiz ülkeler arasında Benin, Togo, Cibuti, Somali ve Çin ön sıralarda yer aldı."

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