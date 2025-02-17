Şubat ayında tüp gaz fiyatlarına zam

Şubat ayında tüp fiyatları rekor zamlarla karşı karşıya. Doğalgaz kullanmayan milyonlarca vatandaş, bu zamların ardından tüp fiyatlarını araştırmaya başladı. Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz tarafından açıklanan güncel tüp fiyatları listesi, tüketicilerin dikkatini çekti.

Şubat ayı zamlarının etkileri

Doğalgaz doldurma gazları olarak işleme alınan tüp gaz çeşitleri, Şubat ayı itibarıyla belirlenen güncel satış fiyatları ile zamlandı. Farklı tüp çeşitlerinde fiyatlar değişkenlik gösterirken, gelen zamlar hem mutfak tüpleri hem de sanayi tüplerini kapsamaktadır. Bu durum, farklı kullanım alanlarına göre belirgin bir fiyat artışına yol açtı

Firmaların güncel fiyat tarifeleri

AYGAZ Güncel Tüp Gaz Fiyatları

- Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 223,00 Türk Lirası

- Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 995,00 Türk Lirası

- Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 995,00 Türk Lirası

- Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 995,00 Türk Lirası

İPRAGAZ güncel tüp gaz fiyatları

- İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 205,00 Türk Lirası

- İpragaz 12 kg ev tüpü: 935,00 Türk Lirası

- İpragaz 24 kg ticari tüp* : 2.188,00 Türk Lirası

- İpragaz 45 kg sanayi tüpü* : 3.450,00 Türk Lirası

- İpragaz 45 kg propan* tüp: 3.670,00 Türk Lirası

BİZİMGAZ güncel tüp gaz fiyatları

-Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 205,00 Türk Lirası

-Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 935,00 Türk Lirası

-Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 2.188,00 Türk Lirası

-Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 3.450,00 Türk Lirası

-Bizimgaz 45 kg propan tüp: 3.670,00 Türk Lirası