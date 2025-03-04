Şubatta en yüksek artış özel okullarda oldu! Veliler zamlardan şikayetçi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında yüzde 42,12 olan enflasyon, ekonomistlerin beklentilerine paralel şekilde düştü.

Şubat ayı verileriyle birlikte enflasyon oranı, 20 ay sonra ilk kez yüzde 40’ın altına düşerek Şubat ayında yıllık yüzde 39,1 seviyesine geriledi. Bu, enflasyonda art arda görülen dokuzuncu aylık düşüş oldu ve Haziran 2023’ten bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Zam şampiyonları dondurma ve eğitim oldu

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 17,28 ile dondurmada gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri oldu. Verilere göre, dondurmadaki fiyat artışını, yüzde 16,79 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 15,76 ile orta öğretim izledi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,84 ile giyim ve ayakkabı olurken, buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,90 ile eğitim oldu.

Erken kayıt ücreti nedeniyle eğitim ilk sıralarda yer aldı

Bazı özel okulların erken kayıt ücretlerini açıklaması bununla birlikte üniforma, kırtasiye ve yemek ücretlerinin de eklenmesiyle eğitim listede ilk sıralarda yer aldı.

Özel okul fiyatlarına veliler isyan ediyor

Okul fiyatları velileri isyan ettirdi. NTV'nin haberine göre, bazı özel okulların fahiş fiyat artışı yaptığını söyleyen veliler denetimlerin sıkılaştırılmasını istedi.

Özel okullar neden zamlanıyor?

Sektör temsilcilerine göre, farklı kalemlere gelen zamlar eğitime de yansıyor. Ücret artışının, giderlerin karşılanabilmesi için gerekli olduğu söyleniyor.

En yüksek maliyetlerin personel ve kira giderleri olduğunu belirten özel okul temsilcileri, yıllık ücretin yüzde 70'inden fazlasının personele ayrıldığını belirtiyor.

Eğitimde ücretler nasıl düşürülür?

Eğitimde ücretlerin düşebilmesi için bazı öneriler de var.

Sektör temsilcileri, bunlardan ilkinin KDV indirimi olabileceğini belirtiyor. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda devletin özel okullar için uyguladığı teşvik programının yeniden hayata geçirilmesinin eğitim ücretlerinde indirime yol açabileceği savunuldu.